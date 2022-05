“Son miles de muertos más”: ONU teme por víctimas civiles de la guerra entre Rusia y Ucrania

La Organización recalcó que, aunque no tienen todas las cifras, se estima que sean “miles más” los civiles afectados.

Este 10 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que tenían “temor” de que la cifra de muertos en Mariúpol una ciudad portuaria de Donetsk, en Ucrania, fueran más de los miles que hasta el momento se ha logrado registrar, al igual que en el resto del país.

Al parecer, la Misión de Observación de Derechos Humanos en Ucrania ha logrado registrar 7.061 víctima civiles en todo el país desde el inicio de la guerra, entre ellos 3.381 muertos y 3680 heridos, sin embargo, se estima que las cifras pueden llegar a ser mucho más altas, ya que no se tiene el reporte completo de todos los incidentes.

“El gran agujero negro es Mariúpol, a donde no hemos tenido acceso y no hemos podido cotejar la información. Estimamos que miles de civiles han muerto allí por las hostilidades, pero todavía no hemos podido confirmarlo. En todo el país, hemos trabajado en estimaciones, pero por ahora lo que podemos decir es que son miles de muertos más que las cifras que hemos dado”, fueron la preocupantes palabras de Matilda Bogner, que dirige la Misión de la ONU.

Y agrego, “en Bucha y otros asentamientos del norte de Kyiv, que fueron ocupados por las fuerzas armadas rusas, tenemos informes del asesinato ilegal de más de 300 hombres, mujeres y niños. Lamentablemente, estas cifras seguirán aumentando a medida que visitemos más zonas”, haciendo referencia a los registros que lograron recoger durante la semana anterior, en la que visitaron 14 ciudades del territorio ucraniano.

Otra de las preocupaciones que reveló la Misión de Observación durante su último informe es el número de personas que se han reportado como desaparecidas, así como los reportes sobre casos de tortura a los que son sometidos lo soldados rusos en manos de fuerzas militares ucranianas.

Se informó que desde el inicio de la avanzada rusa, se han registrado 204 casos de desapariciones forzadas,169 de hombres, 34 mujeres y un niño, al parecer, estos eventos habrían sido perpetrados por militares rusos y grupos armados filiales a Rusia.

“También hemos recibido información creíble de torturas, malos tratos y detenciones en régimen de incomunicación por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra prisioneros de guerra de las fuerzas armadas rusas y grupos armados afiliados”, informó Bogner sobre los casos de tortura que se han podido documentar.

Ya son 8 millones de desplazados en Ucrania, según la ONU

La cifra de desplazados internos en Ucrania superó ya el umbral de los ocho millones, según un nuevo balance de la ONU que se suma a los casi seis millones de refugiados que han abandonado territorio ucraniano desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó la invasión el 24 de febrero.

Naciones Unidas actualiza las cifras periódicamente, siempre al alza porque el conflicto armado no cesa. De hecho, el nuevo dato de desplazados internos divulgado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) supera ya en 24 % el publicado el 16 de marzo.

El director general de esta agencia, Antonio Vitorino, ha advertido que las necesidades tanto de los desplazados como de otros civiles afectados por la guerra “crecen cada hora” y que, sin embargo, llegar a quienes requieren de ayuda sigue siendo un “reto”.

Dos tercios de los desplazados entrevistados por la OIM citaron la asistencia económica como su principal urgencia y 70 % afirma que, si recibe dinero, lo dedicaría a comprar comida o a gastos médicos.

27 % de los desplazados ha huido de una casa que ya está dañada o directamente destruida, una proporción que triplica al del conjunto de la población, mientras que 44 % baraja seguir moviéndose a otras zonas del país.

En los últimos meses, han regresado a sus casas más de 2,7 millones, pero de ellas el 93 % procedía del interior del país, lo que da cuenta de la falta de avances en el retorno de los refugiados.

Por otro lado, más de 5,9 millones de personas han salido de Ucrania desde el 24 de febrero con la ofensiva militar rusa. Polonia ha recibido a 3,2 millones de refugiados, es el país que más llegadas ha registrado hasta la fecha, por delante de Rumanía (884.000), Hungría (573.000), Moldavia (457.000) y Eslovaquia (404.000).