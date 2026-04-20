La reciente desaparición de una mujer en el sur de México hizo que se activaran todos los protocolos de búsqueda y rescate, movilizando a autoridades y ciudadanos. No obstante, al momento de iniciar el operativo, se encontraron con un desafío que puso en jaque todo el proceso.

Al revisar la ficha de búsqueda de la mujer, las autoridades se percataron de que la imagen no mostraba de forma fiel su rostro.

Se trata de Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, una mujer de 30 años, cuyo paradero era desconocido desde el 12 de abril de 2026. El hecho ocurrió en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en el estado de Chiapas.

De forma casi inmediata, la familia alertó a las autoridades sobre su desaparición.

Ficha de búsqueda de Grecia Guadalupe Orantes Mendoza. Foto: Captura X @COBUPEM

Al momento de elaborar la ficha de búsqueda, se utilizó una fotografía extraída de sus redes sociales. Sin embargo, al revisarla con detalle, las autoridades detectaron que la imagen tenía modificaciones con filtros que alteraban sus rasgos, mostrando una diferencia notable con su apariencia real.

La dificultad para acceder a fotos recientes obligó a las autoridades a utilizar imágenes de plataformas como Facebook o Instagram, donde es común el uso de filtros. Estos pueden alterar de forma drástica el rostro de quien los utiliza, lo que dificulta su reconocimiento, algo clave en casos de desaparición.

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Medios locales como El Heraldo de Chiapas indicaron que el uso de estas fotos alteradas pudo haber generado confusión entre los ciudadanos que participaban en la búsqueda, reduciendo la posibilidad de recibir reportes oportunos.

Sin embargo, pese a las dificultades, la mujer fue localizada con vida días después de la denuncia, en una carretera entre los municipios de Ocozocoautla y Jiquipilas.

La mujer fue hallada con vida pocos días después. Foto: Captura X @Elcentinelamx1

Posteriormente, recibió atención médica y fue puesta a disposición de las autoridades para esclarecer lo sucedido; el caso continúa bajo investigación.

Así mismo, la Fiscalía estatal comunicó que la mujer se encuentra a salvo y bajo acompañamiento institucional. No obstante, aún no se han dado a conocer las circunstancias que llevaron a su desaparición.

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Ante este caso, las autoridades hicieron un llamado enfático a la ciudadanía para que, en situaciones de búsqueda, se utilicen imágenes recientes y sin filtros ni alteraciones digitales.

Según explicaron, este tipo de fotografías permite identificar con mayor precisión los rasgos reales de una persona, lo que resulta clave para agilizar los procesos de localización y evitar confusiones que puedan retrasar la respuesta de las autoridades.