Terremoto en Panamá: más de 20 heridos y daños estructurales en escuelas, viviendas, hospitales e iglesias

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá al mediodía de este viernes deja, hasta el momento, menos de 27 heridos tras el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de provocar pánico en la capital de los rascacielos.

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“Fue horrible, algo que no habíamos vivido. Mi hija quedó atrapada en el colegio. Gracias a Dios estamos bien”, aseguró a la AFP Juana Alveo, de 38 años y quien trabaja de cajera en un almacén en Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

El sismo se registró a las 12:56 del día con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los mayores daños se registran en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. Sin embargo, el jefe del Centro de Operaciones de Emergencias, René García, informó que “hasta el momento” no hay reportes “de víctimas fatales”.

Un automóvil aparece cubierto de escombros de casas dañadas por un terremoto en Villa de los Santos, Panamá. Foto: AP Photo/Aris Mariota

Según un comunicado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) hay 27 heridos leves en todo el país por el sismo, que produjo daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras.

“El desastre que estamos enfrentando es grande”, afirmó el presidente José Raúl Mulino, al llegar a una de las zonas afectadas. Hay carreteras “totalmente colapsadas”, agregó.

El terremoto y sus más de 47 réplicas han provocado daños en infraestructuras clave como la planta de agua potabilizadora de Chilibre, según anunció el Gobierno panameño en un comunicado.

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“Hay infraestructuras viales que se han visto comprometida, edificios gubernamentales, comercios privados (...) La planta potabilizadora de Chilibre opera actualmente al 20% de su capacidad y, de momento, no se registran personas desaparecidas”, anunció el Gobierno en el comunicado difundido por redes sociales.

Según informa el diario panameño ‘La Prensa’, en Penonomé, hay daños estructurales en la catedral San Juan Bautista, en la Gobernación y en el Hotel Dos Continentes. La estructura de la catedral de Santiago, en Veraguas, también resultó dañada. El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió operaciones para hacer las correspondientes evaluaciones.

Por provincias, en Veraguas hay 18 viviendas con daños parciales o totales, ocho centros de salud con afectaciones menores o parciales y 35 centros educativos afectados, principalmente en Mariato y Soná. También se registraron daños en tres iglesias, tres edificios gubernamentales, tres tramos de carreteras y tres puentes. Los corregimientos de Arena, Cacao y Quebro permanecen incomunicados.

La torre de una iglesia resulta dañada tras un terremoto que sacudió Villa de los Santos, Panamá. Foto: AP Photo/Aris Mariota

En Coclé, hay 50 viviendas afectadas, dos hoteles con daños de consideración, 17 personas con lesiones menores, dos hospitales con daños menores, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales afectados. También hay daños en un puente peatonal en Penonomé.

En Los Santos, se informó de 14 viviendas y cinco hoteles con daños parciales, seis personas con lesiones menores, cuatro hospitales con daños parciales, 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales afectados. También hubo daños en tres tramos de carreteras y cuatro puentes, además de efectos en dos sedes de bomberos y cuatro instalaciones de la Policía Nacional. En Isla Cañas, unas 300 personas fueron evacuadas hacia la comunidad de Cañas ante el incremento del nivel del mar.

En Herrera, Sinaproc recoge 30 viviendas con daños parciales y dos con daños totales, una persona con lesiones menores, dos hospitales con daños parciales, 48 centros educativos y tres iglesias afectados.

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En cuanto a la provincia de Chiriquí, hay 15 viviendas con daños parciales y una con daños totales y un centro de salud, 20 centros educativos, tres iglesias y un tramo de carretera afectados.

En la ciudad de Panamá, hay daños menores en cuatro edificios residenciales, comercios y viviendas de Las Perlas. También ha habido evacuaciones en hospitales y centros de salud.

“Muy grande”

Las autoridades del canal de Panamá anunciaron que la vía, por donde pasa el 5% del comercio marítimo internacional, opera con “normalidad”.

Escombros de la torre de una iglesia dañada por un terremoto yacen en Villa de los Santos, Panamá. Foto: AP Photo/Aris Mariota

El aeropuerto de Tocumen, un importante centro de conexión aérea de América Latina, cerró temporalmente y varios vuelos fueron desviados.

Tonosí, una localidad de unos 9.000 habitantes a unos 360 kilómetros de Ciudad de Panamá, es una de las zonas más afectadas. Ubicada en Los Santos, sus casas son principalmente de una planta.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, informó que la localidad quedó incomunicada por tierra.

“Fue algo muy grande nunca visto, sentimos miedo”, declaró a la AFP Benjamín González, de 52 años, en la noche del viernes.

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Según relata, el temblor lo sorprendió en una finca cercana a la localidad de La Miel, un pequeño poblado donde reside, a unos 40 kilómetros de Tonosí.

Cuando regresó encontró “muchas casas devastadas” y “a todo el mundo aterrorizado” en la pequeña plaza del pueblo, que se quedó sin luz.

Su vecino, David Castillo, indicó a la AFP que los moradores están de vigilia y no quieren regresar a sus viviendas porque tienen “miedo que se vuelva a repetir”.

*Con información de AFP y Europa Press