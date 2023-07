Tras quejarse de un dolor de cuello, fisicoculturista de 30 años Jo Lindner murió en los brazos de su novia

Un reconocido fisicoculturista alemán, de la región de Bayer, Jo Lindner, murió de manera inesperada, con apenas 30 años. Su amigo Noel Deyzel y su novia Nicha en Instagram, confirmaron la noticia.

La vida de “Joesthetics”

Lindner había vivido durante años una exitosa carrera de influencer fittness, en donde compartía el día a día con sus seguidores, en Instagram, en donde se le conocía como Joesthetics, sumaba más de 8 millones de seguidores antes de su muerte.

De acuerdo con el diario alemán Bild, Lindner habría muerto a causa de la ruptura de un aneurisma, un abultamiento anormal en un vaso sanguíneo.

Días previos

Su novia habría informado días antes sobre el aneurisma y había informado sobre un dolor de cuello que había manifestado el influencer.

La mujer contó en su obituario cómo, tristemente, el hombre habría muerto en sus brazos: “Estaba en su habitación, él puso el collar que me hizo alrededor de mi cuello. Luego nos acostamos y nos abrazamos.” La mujer describe que el hombre estaba en sus brazos cuando perdió la conciencia: “Estaba en mis brazos, entonces todo sucedió demasiado rápido”.

La pareja del influencer añadió que él había hablado de un dolor de cuello: “Hace tres días me dijo que le dolía el cuello, pero no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde... en este momento no puedo escribir mucho”

“Era la persona más asombrosa e increíble de este mundo. Creía en todos, especialmente en mí, que podía ser mejor y ser alguien en este mundo”, escribió la joven.

Influencia

Lindner era una estrella en varios países de habla inglesa, especialmente en Estados Unidos. Luego de conocerse la noticia de su muerte, miles de personas lo han empezado a seguir, al sumar más de 400.000 nuevos seguidores en su cuenta de Instagram, su cuenta tiene ahora más de 9 millones de usuarios.

De acuerdo con el diario alemán Merkur, la estrella de internet comenzó a compartir información como experto en fisicoculturismo desde 2014, principalmente en inglés, por lo que muchas personas no sabían que era de origen alemán.

Toda su vida se daba alrededor de su actividad de fisicoculturismo, su novia es también influencer en el tema y es de origen tailandés, un país del que Lindner se volvió también ciudadano y en donde residía hasta la fecha de su muerte.

Esteroides

En las redes se hablaba sobre el consumo de esteroides de parte de Lindner, sin embargo, su pareja ha negado que esa pueda ser una causa de su fallecimiento: “Se construyó a sí mismo y trabajó duro. No es justo. Era lo suficientemente valiente para admitir si los usaba”, afirmó la joven.

Nicha además aseguró que en la familia del influencer hay antecedentes de aneurisma, de acuerdo con la mujer, una tía de Lindner habría muerto hace cuatro años por la misma causa: “Podría ser genético. Todo puede suceder en cualquier momento”, afirmó la mujer.