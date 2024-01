Trump arremete desde Iowa: acusa a Biden de “infundir miedo” y por eso lo quiere vencer en estas elecciones “de lo contrario será el fin de nuestro país”

“Pararé la invasión en la frontera y hará la mayor deportación de ilegales que hemos visto, no tenemos opción”. ¿Apoyas esta medida?”, aseguró en medio de aplausos y apoyos de quienes estuvieron presentes en el mitín.

El candidato presidencial republicano, el ex presidente estadounidense Donald Trump, firma autógrafos para los invitados después de hablar en un mitin de campaña el 5 de enero de 2024 en Mason City, Iowa. (Foto de Anna Moneymaker/Getty Images) | Foto: Getty Images

Trump no dejó nada al aire y fue muy contundente con cada una de sus palabras: “Contigo a mi lado, demoleremos el Estado Profundo, expulsaremos a los belicistas de nuestro gobierno, expulsaremos a los globalistas, expulsaremos a los comunistas, marxistas y fascistas, nos desharemos de la clase política enferma que odia a nuestro país ”.

Frente a kos ataques que ha recibido por la toma del Capitolio, los juicios en su contra o el hecho de que estados como Colorado o Maine quieran impedir que aparezca en las papeletas de las primarias, dijo que todos sus enemigos “quieren silenciarme porque nunca dejaré que te silencien a ti. Y al final, no me persiguen a mí, te persiguen a ti y yo simplemente me interpuse en su camino”.