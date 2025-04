Trump da cruda respuesta a periodista en medio de crisis por aranceles. “Muy estúpida”

En medio de una creciente crisis económica provocada por sus políticas arancelarias, el presidente Donald Trump protagonizó un tenso intercambio con una periodista a bordo del Air Force One este domingo. Cuando Annmarie Hordern, reportera de Bloomberg, le preguntó si había un nivel de “dolor en el mercado” que no estaría dispuesto a tolerar por cuenta de la crisis bursátil, por lo que Trump no dudó en descalificarla de inmediato.