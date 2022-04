Trump descarta volver a Twitter a pesar de la compra por Elon Musk

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump descartó volver a la red social Twitter, de la que fue vetado en enero de 2021, a pesar de la compra de la plataforma por parte del multimillonario Elon Musk, anunciada el lunes. El líder republicano dijo que usaría su propio sitio web, Truth Social, aunque desde su lanzamiento en febrero solo parece haber publicado una vez allí.

“No me voy a Twitter, me quedaré en Truth”, dijo Trump a Fox News, refiriéndose a la plataforma creada como una alternativa conservadora a Facebook, Twitter y YouTube. “Espero que Elon compre Twitter porque la mejorará y es un buen hombre, pero yo me quedo en Truth”, repitió.

“Estamos recibiendo a millones de personas, y lo que estamos viendo es que la respuesta en Truth es mucho mejor que estar en Twitter. Twitter tiene bots y cuentas falsas”, explicó a la cadena. Twitter eliminó el 8 de enero de 2021 la cuenta de Trump, que tenía casi 89 millones de seguidores, aduciendo riesgo de incitación a la violencia en los mensajes del entonces mandatario estadounidense.

Dos días antes, miles de simpatizantes del multimillonario republicano habían atacado violentamente el Capitolio en Washington para evitar que los legisladores certificaran la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

Luego que fuera censurado en Facebook, Twitter y You Tube, el expresidente de Estados Unidos fundó su propia red social - Foto: AFP / Stefani Reynolds

Musk, el hombre más rico del mundo, llegó el lunes a un acuerdo para comprar Twitter por 44.000 millones de dólares, lo cual le dará el control de una de las redes sociales más influyentes del planeta, fundada en 2006.

La plataforma de microblogs con sede en California ha recibido fuertes críticas de los conservadores, que la acusaron de sesgo en su contra y violación de sus derechos de libertad de expresión mediante suspensiones por infringir las reglas.

Legisladores han pedido la modificación o derogación de una ley de 1996 que protege a las plataformas de redes sociales de la responsabilidad por sus prácticas de moderación de contenido y por las publicaciones de terceros.

Musk, cuya inmensa riqueza se deriva de la popularidad de los vehículos eléctricos de Tesla, así como de otras empresas como SpaceX, se ha autoproclamado un “absolutista de la libertad de expresión” y se espera que adopte un enfoque menos estricto para regular contenidos.

Twitter fue comprado por Elon Musk este lunes, algo que Trump aplaudió. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El grupo progresista Media Matters for America advirtió que Trump podría regresar a Twitter y pidió mantener los estándares actuales. “Cualquier negociación para vender Twitter a Musk debe incluir mecanismos exigibles claros para defender y mantener los estándares comunitarios existentes, incluida la eliminación de quienes violen esos estándares”, dijo el presidente del grupo, Angelo Carusone, en un comunicado.

Más de un millón de usuarios descargaron la aplicación de Trump, Truth Social, luego de su lanzamiento, pero el interés parece haber disminuido en medio de fallas técnicas y largos tiempos de espera para acceder a las cuentas.

Elon Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares, informó este lunes la empresa tras un acuerdo que valora cada acción de la firma en 54,20 dólares. “La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten los temas vitales para el futuro de la humanidad”, declaró Musk, el hombre más rico del mundo, en el comunicado en el que se anuncia la compra de la red social.

Antes del anuncio, Musk tuiteó: “Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que libertad de expresión significa”. Musk dijo la semana pasada que había conseguido 46.500 millones de dólares para realizar la compra, gracias a dos préstamos bancarios de Morgan Stanley y también gracias a su fortuna personal, con una contribución propia de 21.000 millones de dólares.

Con información de AFP.