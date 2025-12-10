Trump lanza nueva amenaza a México y escala las tensiones con Claudia Sheinbaum: “Inmediatamente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló nuevamente a México para exigirle que resuelva sus problemas de aguas residuales, poco después de que amenazara con aranceles del 5 % si no cumplía con su parte del Tratado de Aguas de 1994, que regula la gestión de recursos hídricos.

“México debe resolver sus problemas de agua y residuos inmediatamente”, pidió el presidente de Estados Unidos en un breve mensaje en Truth Social acompañado de un vídeo en el que se acusa a su vecino del sur de verter “millones de litros” de agua sin tratar al río Tijuana, uno de los varios que comparten.

“¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y Estados Unidos!”, dijo Trump, quien el lunes acusó a México, también en Truth Social, de deber a Estados Unidos más de 986 millones de metros cúbicos de agua con base a este acuerdo, con el que gestionan los ríos Colorado, Bravo y Conchos.

Trump acusó a México de poner en riesgo los cultivos de los agricultores estadounidenses y dio hasta el 31 de diciembre para que cumpliera con la entrega de al menos 246 millones de metros cúbicos de agua, en vísperas de que las autoridades de ambos países se reunieran por quinta vez este año para tratar este asunto.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que confía en lograr un acuerdo con su par estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con aranceles a su vecino si no le suministra más agua en virtud de un acuerdo de distribución.

“Estoy convencida de que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y beneficio de México”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina, donde anunció que habrá una reunión con autoridades estadounidenses sobre el tema.

El tratado obliga a Estados Unidos a enviar cada año 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado a México.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump | Foto: Getty Images

A su vez, México debe enviar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo, llamado Río Grande del lado estadounidense.

Sin embargo, México está retrasado con su compromiso y acumula un déficit de más de 1.000 millones de metros cúbicos en los últimos cinco años, según ambos países.