UE emitió concepto frente a bloqueo de Lituania para tránsito de insumos hacia Kaliningrado

La Unión Europea explicó que las medidas restrictivas impuestas ante la guerra en Ucrania corresponden solo al tránsito por carretera, y no al ferroviario.

Luego de las amenazas elevadas por Rusia frente a los bloqueos impuestos por Lituania al tránsito —a través de trenes— de insumos con destino al enclave de Kaliningrado (Rusia), la Comisión Europea realizó este miércoles 13 de julio una reunión para analizar la situación. Al término de esta, emitió una declaración en la que aclaró los términos de las sanciones impuestas por la guerra en Ucrania, en tanto el bloqueo de Lituania estaba sustentado en dicho marco.

Según la declaración de la Comisión, los obstáculos impuestos no deberían seguir siendo ejercidos, aclarando que dicha prohibición, a través de medios ferroviarios, no debe operar; no obstante, sí pidió que se sigan adelantando los llamados controles ‘específicos y proporcionados’.

La Comisión emitió un documento en el que aclaró los términos de las sanciones impuestas a Rusia, enfatizando en que estas medidas restrictivas aplican al tránsito por carretera de mercancías por parte de operadores rusos y que no aplica al transporte ferroviario; detalló que esa norma similar tampoco existe.

Sin embargo, en su documento, sí se ratificaron las prohibiciones vigentes al tránsito de material militar, de doble uso, así como al de equipos de ‘alta tecnología’, aclarando que este aplica independientemente del medio en el que se transporten.

En virtud de lo anterior, según precisan medios internacionales, la aclaración de la UE versa sobre la aplicación de las sanciones emitidas con ocasión de la guerra en Ucrania, específicamente para aclarar si dichas medidas afectan o no el “tránsito de bienes esenciales a través de la UE” de sectores de Rusia no continuos.

La polémica se suscitó luego de que Lituania implementara una serie de medidas que impedían el suministro de bienes básicos, transportados desde Rusia hacia el enclave de Kaliningrado, un territorio ruso separado geográficamente del resto del territorio de ese país, para cuyo acceso era necesario atravesar otros países de la región, como Bielorrusia, Lituania y Polonia.

Durante la implementación de las barreras a dicho tránsito de insumos, el gobierno de Moscú había calificado dicha medida como un acto “hostil” y amenazó con la implementación de represalias, lo que sembraba temor en algunos sectores de la población de ese país, que denunciaban que el mundo ya conocía de los alcances de Rusia, refiriéndose al halo de muerte que ha dejado en Ucrania tras cerca de cinco meses de ocupación.

En respuesta a la declaración de la UE, desde el ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia se conocieron declaraciones de su portavoz, Maria Zajárova, quien, según medios internacionales, habría advertido que pondrán una lupa sobre las medidas anunciadas por occidente, aplaudiendo la explicación de las sanciones de la Comisión Europea y refiriéndolo como una acción de sentido común y realismo.

De igual modo, al comunicado presentó su reacción el gobierno de Lituania, afirmando que atenderá la explicación, pero que mantendrá las restricciones en los términos previstos, con lo cual —argumenta—afianza su compromiso con lo previsto en la UE y la Otan. Señala que también pondrá la lupa sobre eventuales intentos de Rusia por abusar de las posibilidades de tránsito previstas.

* Con información de AFP

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.