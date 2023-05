Un perro “fuera de control” mordió a tres personas, entre ellas, un anciano y una niña de 11 en Inglaterra

Como “peligrosamente fuera de control” fue calificado un perro en Reino Unido, luego de que mordiera a tres personas diferentes en ocasiones separadas en menos de un mes. El dueño de la mascota tuvo que comparecer ante los tribunales y ahora, fue acusado de tres cargos por las heridas de las víctimas.

El hecho se desarrolló en Hull, una ciudad en Yorkshire, Inglaterra, y el dueño del perro fue identificado como Faisal Waleed, un inmigrante proveniente de Kuwait de 30 años, quien estaría en medio de un proceso de asilo en el país europeo, según recoge el medio británico Daily Mail, sobre el perro indican que es un alsaciano de color marrón, parecido a un Pastor Alemán.

El perro volvió a atacar a otra persona, esta vez una joven de 20 años a la que le mordió la mano y el brazo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El primer ataque habría sucedido en noviembre de 2022, cuando el perro mordió a un anciano de 74 años en el brazo y el hombro, Waleed habría apoyado al abuelo con dinero y un taxi de regreso a su casa, y según el medio The Mirror, la víctima rechazó la ambulancia para ir a un centro médico.

“Ahora soy muy consciente de cualquier perro que veo en la calle. Ahora me siento muy ansioso cuando veo perros sin correa”, dijo el hombre afectado según recoge el medio citado, y agregó: “tuve la suerte de llevar un abrigo grueso, que absorbió la mayor parte del daño. Creo que si no lo hubiera llevado puesto, me habría herido más gravemente”.

Al día siguiente, el perro volvió a atacar a otra persona, esta vez una joven de 20 años a la que le mordió la mano, el brazo y según testificó, también habría intentado afectarle el rostro. “El perro siguió mordiéndole el brazo y saltó hacia su cara (...) Esto continuó durante aproximadamente un minuto (...) Ella ahora tiene un mayor miedo a los perros. Eso es muy decepcionante para ella porque es una amante de los perros”, afirmó el fiscal del caso Rachel Scott, según recoge el medio británico.

El tercer ataque fue a mediados de diciembre de 2022, cuando el perro mordió a una niña de 11 años que salió del colegio e iba para su casa. “El perro se abalanzó sobre ella y se separó del acusado. La mordió en la muñeca izquierda, causando que cayera al suelo. Ella estaba gritando y podía ver sangre corriendo por su brazo. El acusado apartó al perro, inicialmente sin éxito. Al tirar por segunda vez, la soltó. Un transeúnte vio lo que pasó y la ayudó y llamó a una ambulancia”, agregó el fiscal según recoge Daily Mail.

Pues bien, tras todos estos ataques, un tribunal local privó de la libertad a Waleed por dos años, y además, no se le permitió volver a tener contacto con el perro hasta nueva orden.

El perro más agresivo del mundo

Muchas personas indican que el carácter de los animales no depende de la raza, ni de su genética; sino de cómo se educan. Recientemente, un estudio demostró que sí existe perros altamente agresivos, esta es la descendencia más peligrosa del mundo.

Según expertos del Colegio Real de Veterinaria de Londres, Reino Unido, han descubierto que los perros de raza cocker spaniels dorados registran niveles de agresión superiores a los esperados por la raza.

El estudio arrojó que el 2,2 % de todos los caninos son calificados como agresivos. En el caso de los cockers spaniels la cifra se duplicó hasta más de un 4 %, siendo similar a la de los chihuahuas con un 4,2 %, detalla el portal The Telegraph. Este es el cuidado que habría que tener con un perro de ‘raza peligrosa’ en Colombia

Cabe aclarar que existen dos tipos de cocker spaniel que constituyen a dos razas caninas totalmente diferentes, que son:

Cocker spaniel inglés: Es color dorado, tiene una altura entre 38 y 43 centímetros y un peso comprendido entre los 12 y 16 kilogramos. El cuerpo de la mascota es esbelto, de líneas elegantes y alargadas.

Cocker spaniel americano: Su tipo de pelaje es negro con blanco, es más pequeño que el dorado, con unos 34-39 centímetros de altura y el peso es entre 12 y 13,5 kilogramos.

Aunque, sean similares se identificó que esta raza de color dorado, aumenta su agresividad tres veces, es decir, un 12,1 %, lo que lleva a que los rottweilers quienes eran considerados los más peligrosos del mundo ocupan ahora el segundo lugar con el 7,46 %.