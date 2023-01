Un Twingo apareció hundido en una playa catalana y las redes sociales ‘estallaron’; relacionaron el hecho con Shakira y Piqué

El revuelo por la más reciente canción de Shakira contra Gerard Piqué hizo que un extraño suceso se tornara en risas, burlas y polémicas en las redes sociales. Sin embargo, las autoridades están investigando cómo y por qué un vehículo tipo Renault Twingo terminó en medio del agua en una playa de Cadaqués, en España.

Pues bien, el hecho se presentó en medio de Platja d’Es Poal, como se conoce la playa. Las imágenes del hecho se hicieron rápidamente virales en internet por la coyuntura, puesto que una de las frases que más se ha resaltado de la canción de la barranquillera en la Music Session # 53 es “cambiaste un Ferrari por un Twingo”, haciendo referencia a la cantante como un “vehículo” de mucha más gama, en comparación con la nueva novia del exfutbolista, Clara Chía Martí.

Las autoridades llegaron hasta el lugar a investigar el accidente. - Foto: Twitter:@SocialDrive_es

Fue solo cuestión de minutos para que los comentarios en las redes sociales comenzaran a hacer referencia a este hecho, publicando comentarios jocosos al respecto. En algunos se indicaba que Shakira podría ser la responsable del hecho, como una burla al Twingo hundido en el agua; en otros, los usuarios indicaban que el del carro era Piqué buscando su “Casio”, es decir, a Clara Chía.

Aquí vemos cómo el Ferrari no se hunde. Shakira no hace canciones baladí, sino fundamentadas en pruebas empíricas. pic.twitter.com/acc7ff33fE — Arturo (@Maestrofrito) January 26, 2023

“Cuando encontréis el Casio me avisáis”, “Yo creo que es culpa de Shakira”, “Aquí vemos cómo el Ferrari no se hunde. Shakira no hace canciones baladíes, sino fundamentadas en pruebas empíricas.”, “Clara nadando en sus lágrimas mientras Piqué habla de Shakira una vez más”, “Que pronto se ha cansado Piqué del Twingo. Pero tampoco hacía falta que lo tirase al mar, digo yo”, “Los Twingo tienen tendencia a irse a pique”, y “Shakira rodando el nuevo videoclip”, son algunos de los jocosos comentarios al respecto.

Un Twingo acaba metido en el mar



Cadaqués, Gerona pic.twitter.com/hxknHo29Np — SocialDrive (@SocialDrive_es) January 26, 2023

Shakira habría eliminado frases más picantes de su ‘tiradera’

Shakira y Bizarrap la rompieron en la industria musical con el lanzamiento de su colaboración, la cual contó con una letra contundente y radical para referirse a detalles de la vida personal de la barranquillera. Este éxito ocupó un gran lugar en las plataformas digitales, al punto de ser tendencia por varios días.

No obstante, pese a la voz de la colombiana y los sonidos del argentino, una pieza clave en el resultado final de esta idea fue Keityn, el reconocido artista colombiano que fusionó su talento con el de sus colegas. El paisa fue fundamental para unir las piezas en la letra, encajando los términos y palabras exactas para la ‘tiradera’.

Cientos de seguidores de Shakira han mostrado su apoyo en medio de su separación. - Foto: Getty Images

En medio de una entrevista que concedió el compositor a Molusco TV, aprovechó para relatar un poco del proceso creativo que se llevó con esta canción, puntualizando en que tomó tiempo y bastantes semanas de análisis. El también cantante comentó que su trabajo se unió con el del argentino para llevar ideas a Shakira, quien ya había planteado lo que quería proyectar.

“Yo llegué a Barcelona, a un hotel donde estaba Biza, el cual tenía una especie de estudio. Nos reunimos a crear, par de ideas, para llegarle al otro día a Shakira con una idea empezada. Shakira ya me había tirado antes que quería hablar de esto, de aquello, entonces ya tenía algo craneado”, dijo Keityn en el diálogo, agregando que no se podía llevar los créditos él solo: “Entre Shakira y yo fue como ping-pong, ella y yo, no puedo llevarme mérito solo”.

El artista urbano, que también ya trabajó con Karol G, aseguró que existieron dos versiones de este tema, pero el segundo fue el que se eligió, debido a todos los detalles que lo componían. Keityn aclaró que las pistas y sonidos cambiaron, logrando un equilibrio perfecto en lo que se buscaba.

“Hay dos versiones, pero se escogió una. ¿Cuál era la primera versión? ¿Cómo era?”, preguntó el entrevistador, a lo que el colombiano dijo: “No me acuerdo, no tenía la misma pista. Con Biza no sabíamos con qué llegarle a ella, pues es una mujer muy versátil”.

Shakira ya tiene una fórmula comprobada para convertir sus desamores en éxitos y ventas mundiales. - Foto: Instagram @ Shakira / SHAKIRA || BZRP Music Sessions # 53

“Esta canción es un himno para las mujeres en 2023″, agregó el presentador de Molusco TV, donde también preguntó si la colombiana había llegado con planes sobre tirarle a Piqué o solo halló el medio para expresar lo que sentía en su interior.

“Shakira siempre te va a cantar lo que siente. Shakira es una mujer que no es como cualquier otro artista que saca canciones sin sentir, tiene que sentirlo o vivirlo. Creo que esa es la base de todo. En ese momento en especial, el mood estaba en eso, en despecho”, comentó el compositor, agregando que “esta es la primera canción que compongo con ella tras lo que sucedió”, dijo.

No obstante, lo curioso del diálogo fue que Keityn apuntó que existieron cambios que se hicieron, los cuales ayudarían a evitar problemas a futuro, ya fuera con Gerard Piqué o legalmente, tal y como menciona La Tercera. El talentoso artista reveló que hubo un cambio, concretando que el término que se implementaría sería: ‘salpique’.

“Yo llegué con una idea similar, decía: a ese ají le falta más pique, yo decía eso, pero decidimos cambiarlo por ‘perdón que te sal-pique’”, mencionó.