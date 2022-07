Venezuela acusa nuevamente a Estados Unidos de atacar con mercenarios instalaciones petroleras

Una nueva pelea se abrió entre Estados Unidos y Venezuela, esta vez por cuenta de declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

El político afirmó en una rueda de prensa con medios de comunicación de su país que mercenarios estadounidenses atacaron el sistema eléctrico de Venezuela con la intención de sabotear la distribución de petróleo, golpear las subestaciones de gas y así crear caos entre los ciudadanos.

“Ellos buscan los sitios para hacer daño puntualmente, poniendo en riesgo hasta sus propias vidas, vienen ataques de esta naturaleza con la finalidad de que no haya gas con qué operar el tema de extracción de petróleo, ni de cómo operar las subestaciones, y golpear no solo a la industria, sino a los venezolanos”, afirmó Cabello.

La mano derecha de Nicolás Maduro siguió acusando al país gobernado por Joe Biden de manera directa, asegurando que nunca descansarán en este tipo de acciones para damnificar la población del país. “Así como el imperialismo norteamericano durante todos estos años ha hecho lo impensable, los ataques a las instalaciones petroleras nuestras son parte de Estados Unidos. Esto debe enseñarnos que el imperialismo no descansa para nada”, dijo el político de izquierda.

"Así como el imperialismo norteamericano durante todos estos años ha hecho lo impensable, los ataques a las instalaciones petroleras nuestras son parte de Estados Unidos. Esto debe enseñarnos que el imperialismo no descansa para nada", Diosdado Cabello. pic.twitter.com/wQRyIzJjvq — PSUV (@PartidoPSUV) July 19, 2022

Según sus declaraciones, las autoridades venezolanas capturaron a dos de estos supuestos mercenarios, quienes tenían en su poder planos y mapas de las diferentes refinerías que iban a atacar, y agregó que la oposición de su país incluso pide que se liberen a esas personas. “En Venezuela ha habido sectores de la oposición que piden la libertad de esta gente que querían atentar contra nuestras instalaciones”, aseveró Cabello a los medios de comunicación.

Además, le hizo un fuerte llamado a Estados Unidos en medio de esta tensión internacional que se vive entre los dos países hace dos décadas. “Quisiera el imperialismo vernos arrastrados, pidiéndoles ¡Eso no va a ocurrir! Este pueblo no está acostumbrado a eso, este pueblo no se rinde y cada ataque será respondido por los organismos de seguridad y llegaremos hasta los responsables”, agregó Cabello.

Según Diosdado Cabello, Venezuela sí tiene petróleo para exportar

En medio de la denuncia, Cabello también aprovechó para enviar un mensaje a la comunidad internacional, luego que en días pasados se haya especulado sobre la poca producción petrolera que tiene Venezuela en estos días. “Venezuela tiene petróleo, no solo para España sino para Europa; lo único es que tienen que pagarlo al precio que es y dada la circunstancia tienen que pagarlo por un mecanismo que permita a Venezuela usar los recursos con el cual ellos van a pagar ese petróleo”, declaró el político.

La producción petrolera de Venezuela se estancó en 700.000 barriles diarios (bd) durante el primer semestre de 2022, según el reporte mensual de la Opep, publicado el pasado martes 12 de julio, dato muy lejano de los dos millones que el gobierno prometió alcanzar este año.

Expertos subrayan los “graves problemas” que enfrenta al país caribeño para levantar su producción, a pesar de acercamientos con la administración de Joe Biden para la flexibilización de las sanciones financieras de Estados Unidos.