Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

Estos son los pasos para reclamar el Bono Complementario en diciembre.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 6:54 p. m.
María Corina Machado describe que el movimiento en Venezuela es “por la redención, por la liberación y por el reencuentro de la familia. Por eso, esto ha adquirido una dimensión que va mucho más allá de una lucha electoral”, dijo.
Bono Complementario Familiar | Foto: AFP

La entrega del Bono Complementario Familiar en Venezuela inició el 2 de diciembre e irá hasta el 10 del mismo mes. El bono será un alivio económico por parte del gobierno para las familias a través de la plataforma patria. El Bono podría ser de 1.235, 2.470 o 3.705 bolívares, dependiendo del valor de base del Bono Único Familiar en 2025.

Contexto: El nuevo “ingreso mínimo integral” en Venezuela no sería ni la mitad de un salario mínimo en Colombia. ¿En cuánto quedó?

El Bono Familiar permite realizar pagos de servicios (públicos, recargas y SimpleTV), adquirir gasolina, comprar en comercios vía BiopagoBDV, participar en el Sistema de Intercambio e incluso invertir en títulos de oro soberano.

¿Cómo reclamar el bono?

Las familias beneficiadas por el bono del gobierno serán elegidas de manera aleatoria, y recibirán un mensaje de texto del número 3532 diciendo: “Venezuela vive la Navidad: trabajo, rumba, alegría y felicidad. ¡Que reine la paz! ¡Viva nuestra Patria victoriosa!”.

Contexto: EE. UU. no para y arremete contra Venezuela: esta es la nueva decisión que comunicó Kristi Noem

Después de aceptar el desembolso, es necesario entrar a la aplicación de vePatria con el número de identidad y digitando el código de seguridad que aparece en pantalla.

Nicolás Maduro
Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio | Foto: Anadolu via AFP

Luego deberá darle click a la opción Inicio, seguido de Protección Social, y darle en “Aceptar” el bono. Habiendo completado ese proceso el usuario recibirá un mensaje de texto confirmando la aceptación del bono, el mensaje puede tardar un poco dependiendo de la cantidad de operaciones que se estén efectuando en el momento.

Pasos para retirar los bonos Patria

Si ha recibido la notificación y tiene el beneficio acreditado, siga estos pasos para transferir los fondos a su cuenta bancaria:

  1. Acceda al Sistema Patria usando su usuario y contraseña.
  2. Dentro de la plataforma, haga clic en la sección “Monedero”.
  3. Seleccione la opción “Retiro de Fondos”.
  4. Indique el monedero de origen, la cantidad que desea transferir y su número de cuenta de destino.
  5. Finalice la transacción haciendo clic en “Continuar” y luego en “Aceptar”.
Nicolas Maduro
Venezuela inicia el pago del Bono Complementario | Foto: AP

¿Qué otros bonos se podrán reclamar?

El gobierno venezolano ha anunciado la distribución de varios bonos a través del Sistema Patria, dirigidos a diferentes grupos demográficos, entre estos se pueden encontrar:

Contexto: Doctora de 65 años es condenada a 30 años de prisión en Venezuela por mensaje de voz criticando al régimen de Maduro
  1. Bono de Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores de administraciones públicas, con un pago estimado de 12 000 bolívares.
  2. Bono Beca Universitaria: Para estudiantes universitarios, con un pago estimado de 1.485 bolívares.
  3. Beca Enseñanza Media: Para estudiantes de bachillerato, con un pago estimado de 990 bolívares.
  4. Bono Amor Mayor: Para las personas de la tercera edad, con un pago estimado de 130 bolívares.
  5. Bono Único Familiar: Para los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad, con un pago aproximado de 3.705 bolívares.

