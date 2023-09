Video | A ingeniero le quitaron la vida por robarle el celular: “No quiero morir” fueron sus últimas palabras. ¿Dónde ocurrió?

¿Qué se sabe del crimen?

Clarín precisó que el ataque se produjo en la avenida del Libertador y Lafinur, hacia las 11:30 de la noche, cuando le pretendían robar el celular. El responsable del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, mencionó que bastó “un solo puntazo” para provocar el deceso.

En conversación con Radio Mitre , un testigo relató el estremecedor final de quien tenía como profesión ingeniero. “Llegó a dar su nombre, Mariano, y una señora le pidió las redes sociales. Estaba consciente y decía ‘no me quiero morir´. Pobre pibe”.

Las pistas del asesinato

En sus redes sociales, la pareja de la víctima y mamá de un bebé de dos meses le dio el último adiós. ¡“Te amo por siempre, amor de mi vida! Dame fuerzas para seguir por Lulo (...). Demasiado libre anoche, no tenía maldad, tanto no tenía maldad que creyó que podía caminar libremente por Palermo y me lo arrebataron, mi corazón está destruido en miles, pero nuestro lugar es la fuerza, mi motor”, se lee en una publicación de Instagram.