Video: abuela sueca batió un récord al saltar de un paracaídas a sus 103 años

En video quedó grabado el momento en que una mujer sueca, identificada como Rut Larsson, entró al libro de los Guinness Records tras ser nombrada como la mujer más anciana en saltar desde un paracaídas.

La aventura, la sensación de vacío, la emoción del saltar y de volar en el aire sería la experiencia que Larsson había estado buscando desde hace muchos años, afirmó en una entrevista a medios locales que el saltar de un paracaídas era una de las metas que tenía hace muchos años.

Con 103 años, la mujer sueca afirmó que celebraría esta pequeña victoria con un pastel. “Fue maravilloso hacer esto, había pensado en esto desde hace mucho tiempo... todo salió como planeado”, fueron las palabras de Larsson para el medio TT, afirmando que estaba feliz, que era la experiencia con la que había soñado y que no surgieron contratiempos.

Es de recalcar que Larsson saltó con la compañía del paracaidista Joackim Johansson desde la localidad de Motala, ubicada en la provincia de Östergötland en Suecia y terminó aterrizando en el aeródromo de la región, donde la estaban esperando miembros de su familia y algunos amigos.

“Ahora ya no veo muy bien, pero me sentí bien... Es una sensación agradable”, expresó la mujer al llegar a tierra, insistiendo que por el aire y la caída libre no podía ver bien pero que sí se sentía muy bien, aunque no mencionó nada sobre nervios o temores que haya tenido en el proceso; sin embargo, si recalcó que le gustó más la parte cuando descendía con lentitud.

Al llegar del salto, un empleado del Guinness Records estaba pendiente para evidenciar que se cumpliera el reto y poder entregar el trofeo a Larsson, al parecer, el anterior anciano tenía 103 años con 181 días cuando batió la marca, sin embargo, esta mujer tenía, además, 103 años y 259 días, lo que ponían un poco más alta la vara para el siguiente adulto mayor que quiera superarlo.

Mujer de 100 años celebró su cumpleaños saltando en paracaídas

La forma en la que una mujer celebró sus 100 años en Florida, Estados Unidos, se volvió viral en las redes sociales, luego de que esta hiciera el check en su lista de infaltables antes de morir.

Se trata de una enfermera que prestó servicios médicos en la Segunda Guerra Mundial y que ahora decidió lanzarse en paracaídas para celebrar un año más de vida.

La mujer en cuestión se llama Raymonde Sullivan y es oriunda de Reino Unido. Afirmó que lanzarse en paracaídas era una de las cosas que le faltaba hacer en su vida, por lo que decidió contratar a una empresa especializada, que fue la encargada de ejecutar la hazaña.

Skydive Sebastian fue la compañía elegida con la que Sullivan cayó al vacío en medio de la costa de la Florida, y que grabó toda la experiencia. Además, un experto en paracaidismo acompañó a la abuela en la travesía y, luego de esto, difundieron el video en redes sociales, en el que se puede ver a la enfermera con un grupo de personas mientras se dispone a saltar del avión.

“Estaba muy emocionada de tener la oportunidad de hacerlo. Cuanto más se acercaba su cumpleaños, creo que comenzó a sentirse un poco aprensiva”, fueron las palabras de una amiga cercana y vecina de Sullivan, confirmando las ansias que tenía la abuela de realizar tal hazaña.

Sin embargo, luego de caer desde el avión y vivir su aventura, Sullivan confirmó que no volvería a lanzarse en paracaídas, ya que le resultó totalmente aterrador. “Nunca lo había hecho, y he hecho muchas cosas en 100 años, así que pensé que debía hacerlo mientras pudiera... Fue aterrador”, afirmó la abuela para el medio local WPTV.