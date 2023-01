Video | Colapsó un puente colgante en medio de un parque ecoturístico en México

Hasta el momento no se ha informado el número exacto de lesionados.

Un alarmante accidente se desarrolló en un parque natural cerca de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, México, durante el fin de semana, luego de que un puente colgante colapsara en medio de un momento en el que estaban pasando madres con hijos, entre otros turistas, lo que causó momentos de tensión y temor en los visitantes.

Medios locales han informado que se trata del Parque Ecoturístico El Arcotete, mismo que sería administrado por la comunidad indígena que reside en la zona, por lo que estas personas son las encargadas de recoger el dinero de las entradas y hacer las respectivas adecuaciones, aunque hasta el momento las autoridades mexicanas no han informado detalles del hecho.

A través de las redes sociales comenzaron a difundirse videos del momento exacto en el que el punto colapsó, justo cuando se encontraban mujeres con niños de brazos, niños y otras personas cruzando un arroyo que, según indican medios locales, sería de unos dos metros de alto.

Según indicó el medio local Excelsior, las autoridades del parque habían advertido a los turistas que no se subieran al puente porque no estaba totalmente adecuado para el uso masivo. Sin embargo, terminó cayendo y, aunque no se tiene un número exacto de heridos, han informado que el accidente dejó unas cuatro personas lesionadas.

Entre tanto, el medio mencionado también resaltó que las autoridades indígenas no habrían dejado entrar al parque a los equipos de rescate de la Protección Civil local, esto por “usos y costumbres”, es decir, por tradiciones y conductos regulares que tienen dispuestos dentro de la comunidad con respecto a las entidades externas.

Se rompió el puente colgante del Parque Ecoturístico “El Arcotete” en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Se rompió el puente colgante del Parque Ecoturístico "El Arcotete" en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Hasta el momento se desconoce el número exacto de personas que cayeron de una altura aproximada de dos metros.

Mujer argentina quedó en coma tras ser atropellada en México

Yésica Sol Samoiloff es una joven argentina de 33 años que permanece bajo una delicada situación de salud en México, luego de que, en unas vacaciones en la ciudad de Cancún, fue víctima de un accidente de tránsito. La mujer fue atropellada por un carro conducido por una menor de edad que, según medios locales, se habría encontrado en alto estado de alicoramiento.

En medio de serios padecimientos como una fractura de cráneo y la afectación de otras partes de su cuerpo, la joven y sus familiares se enfrentan ahora a otro gran problema, pues, pese a que la mujer está recluida en un centro médico donde recibe la debida atención, no cuentan con los recursos necesarios para solventar los gastos.

Lo anterior, debido a que, previo a su viaje, Samoiloff no habría adquirido el seguro médico de viaje, por lo que ella, o sus familiares, deben hacerse cargo de los gastos derivados de su tratamiento médico.

Ahora, han apelado a la solidaridad de otras personas que puedan ayudar en una colecta para recoger el dinero necesario para responder con las obligaciones. La suma de dinero que necesita la familia es de importante dimensión, en tanto se calcula que el costo de la estancia de ella en el correspondiente hospital es de cerca de 200 dólares por día, poco menos de un millón de pesos.

De acuerdo con medios locales en Argentina, el accidente sufrido por la mujer tuvo lugar el pasado 28 de diciembre, cuando era movilizada en una motocicleta conducida por un hombre en las calles de Cancún. Ese vehículo fue impactado por un carro de alta gama que se encontraba al mando de una menor de edad, sobre quien se ha afirmado que estaba bajo los efectos del alcohol.

Pese a que ahora la turista argentina se encuentra en estado de coma, medios argentinos han advertido que no fue ella quien llevó la peor parte del accidente, pues este tuvo un desenlace mortal para el hombre que iba conduciendo la motocicleta, un joven a quien se identificó como Jesús.

Actualmente, Yésica se encuentra en compañía de su hermana, Karen, quien pese a la congestión de la temporada logró conseguir un vuelo para Cancún el pasado 31 de diciembre, y ahora permanece en la ciudad para acompañar y velar por la recuperación de su familiar.

La hermana de la mujer en estado de coma logró viajar gracias a colaboración de algunas autoridades diplomáticas.