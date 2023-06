Video | Joven asegura que no saldría con alguien que no tenga iPhone: “Qué vergüenza”

Hoy en día es muy popular la dinámica de realizar preguntas a personas desconocidas que se encuentran en la calle, especialmente relacionadas con el precio de la ropa o los aspectos que debería tener alguien para poder formar un vínculo amoroso.

La joven también aseguró que no saldría con una persona que la lleve a comer a lugares económicos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En algunos casos, estos videos son subidos posteriormente a redes sociales, principalmente a la plataforma de TikTok, y dependiendo de las respuestas pueden llegar a tener miles de reproducciones y comentarios.

Un influencer identificado como Icefire precisamente se dedica a crear este tipo de contenidos, con los cuales ya suma más de dos millones de seguidores en TikTok. Recientemente uno los videos se volvió viral por las inusuales respuestas que dio una joven, algo por lo que ha sido duramente criticada.

El tiktoker le realizó una ronda de preguntas a la chica, una de ellas fue si saldría con alguien que no tuviera carro, a lo que ella respondió que no, asegurando que le daría vergüenza que la fueran a recoger en un camión o en un servicio de aplicación como Uber.

“Yo siento que merezco que me lleven a un restaurante fino y elegante, que me lleven de compras (...) Yo no me merezco menos, yo merezco mucho más”, dijo.

En otra de las respuestas, la joven afirmó que tampoco aceptaría salir con un hombre que la llevara a comer a lugares económicos. Además, frente a otra incógnita manifestó que tampoco se vería utilizando ropa usada. “Diría que la usaría y se la pondría a mi perro o la utilizaría para trapo de cocina, jamás me la pondría”, comentó.

Sin embargo, hubo una respuesta que es la que ha causado polémica y duros comentarios en contra de la protagonista del video. La joven aseguró que nunca saldría con alguien que no tuviera iPhone.

El video se ha vuelto tan viral que ya acumula más de 11 millones de reproducciones. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Al parecer, la respuesta desconcertó al creador de contenido, quien seguidamente le preguntó a la mujer el porqué de su respuesta, a lo que ella respondió: “Porque no, que pena. Imagina que nos vayamos a tomar una foto juntos y saque el Samsung o el Alcatel”.

Para argumentar un poco más su idea, la joven se refirió a la diferencia de cámaras que, para ella, hay entre una marca y otra. “Siento que las fotos no las toma bien (Alcatel), las toma como pixeladas. Que te timen una foto así, toda pixelada. ¡Que vergüenza!”, dijo.

La chica señaló que el iPhone es de un “mayor rango” y es “como vida”, por lo que apuntó que no se vale cualquier tipo de iPhone, sino que debe ser del “14 para arriba”. La sorpresa no terminó ahí, pues Icefire le preguntó si ella tenía este celular, a lo que ella respondió que sí pero no lo llevó por miedo a ser víctima de un hurto.

“No lo tengo aquí, lo tengo en mi casa porque lo traigo y me lo roban”, agregó.

Hasta el momento se desconoce si es una historia real, pues muchos usuarios aseguran en los comentarios que todo se trataría de una actuación y que las respuestas no son naturales. No obstante, también hay otros que están criticando fuertemente a la joven enfatizando que en una relación lo verdaderamente importante no es lo material, por lo que se ha desatado todo un debate alrededor del IPhone y las relaciones amorosas.

El video ha generado todo un debate alrededor de las relaciones amorosas y la importancia de las cosas materiales. - Foto: AFP

“Que ignorancia, mi Samsung es 10 veces mejor. A mí me daría vergüenza comprar un iPhone” y “No mames. Yo tengo esa vaina. Puede traer millones el morro y aún así me gustaría andar con él. Me gustaría estar con alguien con sentimientos”, son algunos de los comentarios.

El video se ha vuelto tan viral que ya acumula más de 11 millones de vistas y más de 700 mil comentarios.