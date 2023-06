Video: mujer fue captada recolectando sobras de cerveza para venderlas en estadio, ¿dónde ocurrió?

Una mujer ha causado revuelo en redes sociales, luego de que fuera captada aparentemente recogiendo sobras de cerveza en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en la capital mexicana. El episodio quedó plasmado en video y no tardó en despertar malestar.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana cuando la afición se reunió para un partido de béisbol entre los Tigres de Quintana Roo y los Diablos Rojos de México. El clip fue tomado por uno de los asistentes, mientras la mujer, que además no portaba adecuadamente su tapabocas, creyó pasar desapercibida.

En el clip, con una duración no mayor a los 40 segundos, se observa cómo la señora desocupaba presuntas sobras de varias latas en un vaso grande de plástico. Alrededor llevaba otros envases sin destapar, de los cuales abrió uno para terminar de llenar la bebida; sin embargo, de acuerdo con las imágenes, algunos afirmaron que se trató de una combinación.

¿Qué respondió el estadio?

Lo acontecido llego a oídos de las directivas del campo deportivo, quienes rechazaron esa conducta a través de un comunicado difundido el 25 de junio. En este, agradecieron a los que difundieron ese material y afirmaron haber tomado medidas para evitar que eventos como ese se presentaran en el futuro.

“Estamos comprometidos con ofrecer el mejor servicio posible a la afición que nos visita. Dentro del estadio se tiene cero tolerancia a prácticas que afecten la experiencia de nuestros aficionados. Gracias por permitirnos mejorar a través de este tipo de reportes. Ya se tomaron las acciones pertinentes con las personas involucradas separándolas de nuestra operación”, se lee.

La molestia también se hizo sentir entre algunos internautas, quienes comentaron que ese tipo de casos podía ocurrir también con la comida. Sin embargo, hubo otros que afirmaron no ver ninguna irregularidad en las imágenes.

“Algo que no es de extrañar... Lo sorprendente sería si las personas seguimos cayendo en ese tipo de cosas”; “Qué bueno que se está grabando”; “Son los mismos charquitos de las latas que va destapando, esas latas no han sido bebidas directamente”; “Mejor pedir la lata cerrada y un vaso porque, la verdad, no sabes lo que puede pasar. Para quienes toman (hay que) tener cuidado”; “Ya se quedó sin trabajo”.

No es el primer hecho en un estadio

En abril del año pasado, un hecho similar generó indignación entre los mexicanos cuando otro vendedor fue captado aparentemente ‘haciendo rendir’ una cerveza con agua. En el clip se ve cuando el individuo tenía un vaso de plástico con agua y, en cuestión de segundos, lo terminó de llenar agregándole la bebida alcohólica.

La escena se presentó en el Estadio Universitario (de Nuevo León, México), mientras se disputaba un partido entre Toluca contra Los Tigres.

El Financiero informó en ese momento que el sujeto había sido identificado y arrestado; de hecho, posteriormente circularon imágenes cuando las autoridades lo esposaron para responder por esa conducta.

Lo anterior, para determinar si se había interpuesto una denuncia en su contra. Medios locales señalaron que todo ocurrió durante el primer tiempo del partido en el área conocida como Butaca Sur.

“En cada cinco cervezas saca una extra”; “¿Qué onda con esto? Está bien que hay que recortar gastos, pero tampoco”; “Como se paga por cerveza, que te den cerveza”; “Es para que salga para pagar la súper nómina que tienen y; por supuesto, el sueldazo”, se lee entre los comentarios.