Video | “No entiendo cómo estoy viva”: mujer que se desmayó y cayó en las vías del tren

La historia de una mujer que se desmayó sobre las vías de un tren en Argentina está conmocionando las redes sociales. Aunque el hecho sucedió el 29 de marzo, hasta este momento se viralizó el video, luego de que esta mujer sobreviviera milagrosamente al hecho.

El desmayo de la joven quedó grabado en las cámaras de seguridad del tren en la zona llamada Estación Independencia, ubicada en la localidad de González Catán, en el municipio La Matanza, de la capital del país latinoamericano, imágenes que fueron publicadas en redes sociales y por las que se identificó a la mujer como Candela, de 24 años de edad.

En el video se puede observar cómo la mujer estaba en medio del andén de la estación, cuando de repente, mientras uno de los trenes va llegando a ese lugar, Candela comienza a caminar hacia el tren y cae por la zanja a las vías del ferrocarril; las imágenes logran captar cómo la víctima se estrella primero de cara con el vehículo en marcha y luego va cayendo, como si el movimiento del tren la arrastrara hasta terminar debajo del andén.

Luego de esto, se puede ver la reacción de las personas que estaban en la estación; incluso se alcanza a ver cómo se toman la cabeza en señal de terror y alarma ante el suceso. Mientras tanto, se van acercando al lugar donde cayó la joven para auxiliarla y cuando el tren para, operarios de la estación se acercan y con ayuda de ciudadanos que estaban alrededor lograron sacar a la joven que se encontraba con vida e ilesa a primera vista.

Volvió a nacer: Milagro en Estación Independencia de la línea Belgrano Sur. Una mujer se desvaneció y cayó a las vías con el tren en movimiento. La formación se detuvo, la pasajera fue asistida para luego ser derivada al Hospital Balestrini. Recibió el alta horas más tarde.

Cuando auxilian a la mujer y esta vuelve al andén, la sientan en el suelo de la estación mientras esperan que llegue la ambulancia para prestarle atención médica pertinente. Según informaron medios locales, Candela fue llevada al hospital Alberto Balestrini, donde fue atendida luego de que se le diagnosticara una perforación en el hígado y una costilla rota, entre otros.

“Tuve una fractura de costilla que me perforó el hígado y estuve bastante mal con eso, me demoró algunos días y fue lo más peligroso que afronté. Después sufrí una contusión al costado de la cabeza, arriba de la oreja, y a raíz de eso no escucho bien, sumado a una fractura de cráneo entre la nariz y la ceja”, afirmó Candela para el medio La Nación, contando los efectos que tuvo de su caída en medio de las vías del tren.

Y agregó, “del accidente no recuerdo nada. Solamente me acuerdo cuando estaba tirada en el piso, con la gente a mi alrededor, ya cuando ingresé al hospital”, cuando se le preguntó sobre el hecho, recalcando que no tenía conocimiento sobre el porqué había terminado desmayándose de esa forma. Es de recalcar que esta mujer es madre de una menor de dos años.

“Estoy en tratamiento para el tema de la audición, nutrición, y tengo que hacerme estudios neurológicos. Estoy viendo si puedo conseguir de alguna manera que me faciliten algún turno para hacérmelos, en el hospital donde me atendí no tienen los medios para la atención que necesito”, y terminó recordando que se encuentra afrontando un tratamiento luego de todas las afecciones a la salud que sufrió.