Video | Pastor evangélico arremetió contra ‘tiktokers’ en medio de su predicación: “hijos del diablo”

Aunque las redes sociales albergan rincones y videos oscuros, muchos de los cuales han hecho que personas pierdan la vida, esto no ha sido motivo de peso para que autoridades gubernamentales tomen medidas contra estas plataformas. Sin embargo, y ante la poca maniobra a su alcance, un pastor evangélico sí utilizó su prédica para hablar sobre los tiktokers y las consecuencias que tendría para la fe sus acciones.

Pues bien, el pastor –desde su posición privilegiada– entregó un fuerte mensaje contra los ‘tiktokers’ y añadió otras personas: “los noveleros, los pornografistas, no se van a ir si no se arrepienten”, sentenció el hombre en su prédica, resaltando que estas personas no irán al cielo, sino que tendrían un espacio reservado en el “infierno”.

El religioso se despachó contra los 'tiktokers'. - Foto: Tik Tok:@colque.kevin.16

Aunque las declaraciones del pastor causaron polémica en las redes sociales, muchos de los usuarios tomaron sus palabras con gracia e hicieron comentarios jocosos al respecto. Sin embargo, el usuario que compartió el video decidió, en las últimas horas, desactivar la sección de expresión por los comentarios malintencionados que se estaban presentando, según indicó en un video posterior.

“Todos ahora se han vuelto ‘tiktokeros’. Todos los ‘tiktokeros’ se van a ir al infierno. No quiero ver a los ministerios de alabanza subiendo sus ‘tiktokers’. No quiero”, comenzó diciendo el pastor, que hasta el momento no se ha logrado identificar ni ubicar su región de influencia.

Y continúa: “Arrepiéntete, ‘tiktokero’, ‘tiktokera’, Cristo viene pronto. Solo esos lo hacen para que su fama crezca en este mundo del diablo. Y, ¿dónde está tu fama del evangelio? ¿Dónde está? Los noveleros no se van a ir al cielo. Los pornografistas no se van al cielo”, exclamó, con exaltación, el hombre en su prédica para sus feligreses.

“Ah, pero pastor, en la otra iglesia dejan. Vete a otra iglesia, hermano. Ándate, anda a servir, pero aquí venimos a servir a Cristo y no a los deseos de tu carne”, señaló el pastor, dejando en claro que buscaba que sus fieles no se relacionaran con la red social, y si así fuera, entonces que se fueran de su iglesia.

Pastor echó a feligreses de una iglesia

Un pastor de una iglesia cristiana se hizo viral en redes sociales, luego de que se publicara un video en donde arremete en contra de los asistentes a la iglesia por no dar el diezmo. Tanta fue su molestia que llegó al punto de echarlos del recinto.

El diezmo es una donación o aporte económico que es solicitado a cada seguidor de Dios por su iglesia. Este correspondería al 10 % de las ganancias obtenidas por el feligrés y ha sido un punto de discusión durante años dentro de la sociedad.

En cuanto al video aún se desconoce el lugar en el que se grabó, así como el nombre del polémico pastor. Sin embargo, se puede observar cómo el líder espiritual demuestra su descontento al percatarse de que muy pocos asistentes dieron el diezmo a la iglesia.

Ante la agresividad del pastor, se comienza a evidenciar molestia dentro de los mismos participantes del culto, quienes reprochan la actitud del líder espiritual. Pero, gracias al uso del micrófono, la voz del pastor sobresale dentro de toda la congregación, mientras que los integrantes se van retirando.

“Ustedes firmaron la membresía y dice claramente su clase 101 que el pastor tiene autoridad, léanlo, lo dice claro, yo soy el pastor”, señala el enfurecido hombre a sus ovejas.

El video se hizo viral y ya cuenta con más de 1,3 millones de reproducciones en la red social TikTok, además de cientos de comentarios en donde se dividen opiniones sobre la exigencia del diezmo. Se dice que en caso de que los seguidores de Cristo no aporten el diezmo, el Señor retendrá las bendiciones.

“Yo alabo a Dios en casa, no tengo que ir a la iglesia, por eso no voy a ninguna”; “Se nota que ese pastor está ahí por interés propio, porque una iglesia no se corre así. La iglesia tiene la autoridad de que sacar a ese pastor”; “Yo y mi esposa somos pastores, no solo que no cobramos sueldo y no contamos la ofrenda, sino que tampoco diezmar y ofrendar es obligación”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.