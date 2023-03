Video | Sintió molestia en un ojo, fue al médico y tenía un cabello enredado

En México, una joven tuvo una rara experiencia que no dudó en contar a sus seguidores de TikTok a penas pudo, y por lo que cientos de personas comenzaron a hacer comentarios, al punto que el video se viralizó rápidamente.

Se trata de Sathya Alecia, quien estaría residiendo en Jalisco, estado mexicano, y quien tuvo que remitirse inmediatamente a urgencias luego de sufrir una molestia extraña en uno de sus ojos. Al parecer, de tanto que se rascó el ojo con su mano, se afectó una de las primeras capas del órgano.

Uno de los usuarios comentó que también le había pasado luego de cortarse el pelo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Me estaba maquillando y le dije ‘ayuda’ porque tengo algo en el ojo y no veo qué es. Entonces me estaba talle y talle y talle y talle y en eso veo y digo: ‘No inventes’. Me había levantado la telita de encima del ojo”, indicó la joven en su video.

A pesar de la emergencia, la joven indicó que en un principio tenía temor de ir al médico. “Me van a poner un parche y me voy a ver fea. Tenemos una boda el sábado, ¿Cómo voy a ir así?”, afirmó. Empero, luego decidió ir a un centro médico y al primero que llegó había mucha fila, además de un doctor que no le brindaba confianza.

En el segundo centro médico fue donde la atendieron, le revisaron el ojo y le dieron el diagnóstico. “Me pusieron anestesia en los ojos, me voltearon el párpado y, con unas pinzas, me sacaron un cabello gigante que tenía atorado en el ojo. O sea, alrededor del ojo”, contó Alecia.

La mujer resultó con un largo pelo en su ojo. - Foto: Getty Images

“¿Cómo pasó eso? No me lo explico. Total, me sacaron el cabello y ya. Resulta que de tanto que me tallé, me lastimé la córnea. Me hice pliegues en la telita de encima del ojo. Entonces cada vez que yo parpadeaba o cerraba el ojo, me duele. Bueno, me dolía y me duele todavía”, agregó la mexicana, indicando que tras la experiencia el dolor no paraba.

“Yo una vez cortándome el cabello sentí que me cayó un cabellito, sentí molestia días, me dio por revisarme y me saque un mega cabello!”. “Ahora, cuando vea una pestaña en mi ojo entraré en pánico. ja, ja, ja”. “Me pasó lo mismoooo, ja, ja, ja, pero a mí me dejaron con una crema y un parche en el ojo por unos días para que se recuperara mi córnea!”, son algunos de los comentarios al respecto.

Madre perforó las orejas de su hija recién nacida

Los videos de la madre desbordan de ternura, mostrando a su pequeña bebé recién nacida y su día a día como madre, también las reacciones más comunes de su bebé e incluso las muecas y los movimientos más curiosos de la recién nacida.

Sin embargo, uno de los videos hizo generar un debate entre sus seguidores en el que se ve a la bebé tras una semana de su nacimiento, usando aretes.

En el video, emitido desde la cuenta @laraticaofficial, la madre decide hacer un “paralelo” comparativo entre su hija de una semana de nacida y el crecimiento de la bebé después de 5 meses de su nacimiento, una tendencia de la red social en la que los padres mostraban la evolución de sus hijos en este lapso de tiempo.

Según algunos usuarios de TikTok, los bebés deberían tener más edad cuando se le decida perforar las orejas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“¿Orejas perforadas a la semana?”. “¿No es demasiado joven para utilizar aretes?”.”¿No es un poco pronto para los pendientes?”: “Nunca juzgo a otras madres porque sé que todas improvisamos, pero lo siento, ¿un día de vida? ¡¿En serio?! Eso es ridículo”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

También hubo comentarios a favor de la decisión de la madre como “Yo también se lo hice a mi bebé y no me arrepiento de nada”, “¡En una familia mexicana es algo natural! Se las hice a mi hija a la semana de haber nacido, ¡tiene tres años!”, “Yo a mis dos hijas les puse los aretes con las enfermeras antes de salir de la clínica, no tiene nada de malo”, dijeron los usuarios.