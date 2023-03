Video | Española se viralizó tras hablar de la supuesta percepción del olor corporal que tienen los colombianos de los europeos

Con la llegada de las nuevas tecnologías, es común ver videos de cualquier tipo en los escenarios de interacción social. Varios de los contenidos se hacen virales, luego de que los internautas se encargan de compartirlos de manera masiva por todos los rincones de internet, tal fue un clip que subió a TikTok una joven española y se convirtió en tendencia, después de que habló sobre la supuesta percepción que tienen los colombianos sobre el cuidado personal de los europeos.

La joven se llama Raquel Carpe, una estudiante española que se encuentra en Colombia. Desde que llegó a la red social china, la tiktoker ganó popularidad hasta el punto en el que sus videos acumulan millones de reproducciones; de hecho, tiene más de un millón de seguidores en esta plataforma.

El logotipo de la plataforma para compartir videos TikTok, también conocida como Douyin, se ve durante el foro de creación de arte TikTok el 17 de marzo de 2021 en Beijing, China. - Foto: VCG via Getty Images

Por lo general, la mayoría de los contenidos que Carpe tiene en su perfil son en relación con las diferencias que hay entre la cultura española y la colombiana. Precisamente, entre los clips más virales, se encuentra un fragmento que la extranjera llamó como: “Cosas que me dijeron en Colombia por ser española”.

De acuerdo con las declaraciones de Raquel, en diferentes ocasiones, escuchó sobre el imaginario del olor corporal con el que se asocia a los españoles, ya que le preguntaron acerca de la cantidad de duchas que toman las personas que residen en Europa.

La tiktoker suele compartir videos de la cultura española en comparación con la colombiana. - Foto: TikTok: @raquel_carpe

“Pero, en España, ¿se duchan todos los días? Es que siempre dicen que huelen a chucha”, relató la tiktoker, mientras señaló su axila para dar a entender que la palabra ‘chucha’ es lo que se conoce como “sobaquillo” en España, indicó Raquel Carpe.

Como era de esperarse, las palabras de la joven española le causaron gracia a un buen número de internautas quienes no dudaron en compartir el clip.

De manera conjunta, la creadora de contenido dio a conocer que en Colombia le dijeron que no tiene el mismo acento, en comparación con la serie española de Netflix Élite, además, la cuestionaron por el hecho de venir a Colombia a estudiar, en vez de aprovechar las oportunidades de Europa. “¿En qué estabas pensando?”, expresó Raquel que le hicieron esa pregunta, luego de que arribó al país de la bandera tricolor.

Tras las manifestaciones de la española, los comentarios no cesaron en TikTok: “A lo bien, por qué en Colombia jajaja”; “En España somos limpios”, “A ver, yo les digo que nos duchamos una vez al mes aunque no haga falta, y se lo creen, claro que hay gente menos aseada que otra, pero en todo mundo”; “En Colombia no dicen duchar, dicen bañar”; “Cara no sé de lo que tienes, pero de española no”, se lee en la red social china.

Aparte del anterior video, Raquel Carpe comparte contenidos probando comidas típicas de Colombia, como lo es el chocolate con queso o el chunchullo (intestino de la vaca); respecto al segundo alimento, dijo que “sabe a cerdo quemado”.

Video viral

Una pieza de video viral o tendencia es aquella que causa impacto en las audiencias. De acuerdo con el portal de Tecnología Fácil, la pieza audiovisual se convierte en viral si es reproducida miles de veces y se comparte en los diferentes canales de interacción social, lo que permite que el contenido llegue a ser visto en diferentes partes del mundo.

Al principio, muchos de los videos que se consideraron como una tendencia fueron de familias grabadas en su cotidianidad. Ahora, las redes sociales son vistas como una herramienta de trabajo, por lo que hacer que un fragmento se posicione es una buena estrategia de marketing digital.