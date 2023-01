Video | Turista polaco sufrió una golpiza por subir a una pirámide en México

México es uno de los países más apetecidos para visitar por los turistas, tanto por su comida, como por su gente, por ser colorido y alegre, así como por los paisajes que ofrece, desde pirámides milenarias hasta playas paradisiacas. Sin embargo, recientemente, un ciudadano polaco fue blanco de ataques por parte de las personas que se encontraban presente, luego de que este hombre se atreviera a subir por la pirámide Kulukkán, que es conocida como El Castillo, ubicada en la zona de Chichén Itzá, Yucatán.

Las personas en el lugar comenzaron a abuchear al turista. - Foto: Twitter:@JLM_Noticias

Pues bien, ya es la segunda vez en tres meses que sucede una situación similar, pues subir por las escaleras de este tipo de estructuras arqueológicas está prohibido y es castigado por las autoridades locales, además del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sin embargo, lo singular de esta situación fue la reacción violenta que tuvo una persona que estaba presente en el momento en el que el extranjero se atrevió a violar las reglas.

Jajaja... El palazo en la cabeza. 😂



Y de nuevo, oooootra turista naco se subió a la pirámide de Kukulkán, a pesar de que está PROHIBIDO.



Afortunadamente un agradable hombre lo recibió con tremendo putazo.



Aprendan a comportarse, HDSPM.

El hecho quedó grabado en un video, difundido en redes sociales y comentado por cientos de personas. En él se logra ver al hombre llegado a la base de la pirámide escoltado por dos personas; sin embargo, abajo lo estaba esperando un grupo de turistas, entre los cuales estaba un hombre sin camiseta que tenía un palo de escoba en sus manos, y fue en un momento de descuido que este último comenzó a pegarle al turista.

A través de las redes sociales se indicó que el hombre tuvo que pagar una multa cercana a 1.226.000 pesos colombianos. “¡Lo vuelven a hacer! Turista polaco sube a la pirámide de Kukulkán, en Chichén Itzá. Autoridades señalan que tuvo que pagar una multa de 5.000 pesos”, indicó un usuario.

Las pirámides de Chichén Itza son uno de los lugares que más atraen turistas en México. - Foto: LightRocket via Getty Images

“Como siempre gente que cree que el remedio es la agresión, si la acción del turista tuvo una consecuencia de acuerdo a la ley, para qué demostrar la falta de educación, y de valores, agrediéndolo. Siempre se tiene que recurrir al lado SALVAJE de la situación”; “Hace 35 años sí dejaban subir a la pirámide”; “Quizá no fue lo correcto, quizá fue exagerado, pero no es la primera vez que pasa, si ven que solo le dan una palmada van a continuar, además, todas las constituciones del mundo tienen una ley que dice: el desconocimiento de la ley no nos exime de ella”, son algunos de los comentarios de los usuarios ofendidos por el turista.

¡Lo vuelven a hacer!

Turista polaco sube a la pirámide de Kukulkán, en Chichén Itzá. Autoridades señalan que tuvo que pagar una multa de 5 mil pesos. pic.twitter.com/3kY0Nan4C2 — José Luis Morales (@JLM_Noticias) January 29, 2023

