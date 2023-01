Video | Un niño se volvió viral por nadar en una piscina llena de cocodrilos bebés

Una polémica se ha iniciado en redes sociales, luego de que se viralizara un video en el que aparece un pequeño que, sin pensarlo dos veces, se metió a una piscina llena de cocodrilos o caimanes bebés, una acción peligrosa, pero que el niño hace con una sonrisa en su rostro. Incluso, se alegra de tener uno subido en su espalda baja.

Hasta el momento, no se tiene información sobre el lugar en donde sucedió. Sin embargo, las imágenes tensionantes se consuelan con el hecho de que al pequeño no lo lastiman los animales silvestres, o, al menos, eso es lo que se muestra en el video.

El niño estaba conversando con un adulto en medio de su nado. - Foto: Twitter:@/ViralizandoAndo (API)

En las primeras imágenes, se ve al pequeño saltando en la piscina, sin temor a los animales, que también están en edades tempranas; y luego se le ve nadar y chapotear en el agua sin ninguna medida de seguridad, incluso, parece estar hablando con una persona mayor y quien estaría grabando el video.

A través de los comentarios, cientos de personas escribieron que este pequeño era muy valiente, mientras que otros hicieron comentarios jocosos, indicando que no había pasado nada porque los cocodrilos eran “vegetarianos”, y también comentaron que se les hizo complicado ver las imágenes por el temor que estas emitían.

“Que se lance cuando estén más grandes ...si hace lo mismo”, “Dios no puedo ver esto”, “Y ¿a qué hora los arrancones de piel?”, “¿Estará vivo todavía ese chico?”, “ese niño es un CRACK”, “Son vegetarianos y el chico lo sabe”, “Como estuviera la mami, no se reiría tanto”, “Necesito la mitad de huevos que tiene este chico.”, “Qué es ese lugar? La fabrica de Louis Vuitton?”, “Ese estanque debe estar full de heces y orine de cocodrilo bebé (si es que orinan y hacen popo, no tengo idea).”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

Gato se metió en la boca de un cocodrilo

A través de las redes sociales, se viralizó la valiente hazaña de un gato que, increíblemente, vio la oportunidad de obtener un poco de comida y, sin pensar mucho en los peligros de obtenerla, decidió meterse en la boca de un cocodrilo para sacarla y alimentarse. Pues bien, todo quedó grabado y rápidamente difundido en las plataformas digitales.

El cocodrilo solo se movió un poco cuando el gato le quitó la carne. - Foto: Instagram:@swiss_catstagram

Las imágenes dejaron una ola de comentarios, mismos que van dirigidos hacia la veracidad del video y otros tantos que hablan sobre la valentía del gato, la habilidad con la que habría logrado su cometido sin un solo rasguño, con la carne en su pata y el depredador sin amenazarlo por quitársela de nuevo.

Pues bien, en las imágenes compartidas por el usuario de Instagram @swiss_catstagram se logra ver como, justo después de que el felino se acerque delicadamente hacia el cocodrilo, y cuando saca el pedazo de carne el cocodrilo se mueve un poco asustando al gato, sin embargo, este termina su cometido y saca la comida desde el hocico del animal de la familia de los reptiles.

Ante tales hazañas, el gato fue alabado en la red social y su habilidad puesta en alto, por muy peligrosa que haya sido la ejecución del plan para obtener comida, algunos indicaron que el felino se atrevió a tanto por tener “7 vidas”, como se suele creen comúnmente sobre estos animales.

Los usuarios en internet alabaron al gato por su hazaña. - Foto: Instagram:@swiss_catstagram

“Es muy valiente”, “cuando tienes 7 vidas y no sabes qué hacer”, “el servicio dental más suave”, “no puede ser real”, “porque los hombres viven más que los gatos”, “un gatito normal en Ohio”, “trabajo más inteligente que duro”, “sus amigos no le van a creer”, “la única razón por la que está bien es porque al cocodrilo le falta parte de la mandíbula inferior”, “el gato más valiente que he visto”, son algunos de los comentarios sobre la hazaña.