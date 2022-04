Video viral: mujer murió atropellada por intentar salvar a un gato

A través de las redes sociales circula un impactante video que da cuenta del momento en que una joven fue violentamente atropellada por un vehículo en el estado de California, en Estados Unidos, cuando, en medio de un intento humanitario de rescatar a un gato que se encontraba abandonado en una carretera, cometió una imprudencia que le costó la vida.

El video muestra inicialmente a un gato que estaría intentando cruzar la calle, en un escenario que evidentemente reviste gran peligro para el animal, debido al masivo cruce de autos, mientras que dos mujeres aguardan, de pie en el separador de la vía, a que el tráfico se detenga.

No obstante, la concentración en el animal, llevó a que una de ellas, quienes al parecer eran madre e hija, cometiera una gran imprudencia al entrar en la vía rápida de los vehículos, para intentar auxiliar al animal. La mujer no se percató de que por dicho carril de la autopista se aproximaba una camioneta a gran velocidad, que no pudo ni siquiera reaccionar al hallarse ya sobre el punto en que se encontraba la mujer.

Luego de impactar a la joven, la camioneta la habría desplazado por una distancia considerable pues en el video no se logra captar el punto en que esta cayó tras ser atropellada, pero sí la carrera que debió pegar la mujer sobreviviente para llegar al lugar donde quedó la joven muerta y el vehículo.

El impactante momento, captado en las cámaras de seguridad del sector, también da cuenta de la reacción de la madre, quien después de presenciar el momento en que es atropellada la joven, emitió varios gritos desgarradores que evidencian el dolor por el accidente de su hija, entendiendo la magnitud del daño.

Según reportan medios estadounidenses, tras ser atropellada, la joven falleció en el lugar, y tampoco pudo rescatar al gato abandonado, quien también fue víctima del impacto contra el mismo vehículo.

De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses que recogen la historia de lo sucedido, después de arrollar a la mujer, el conductor del vehículo se detuvo buscando colaborar con la investigación que abrieron las autoridades, y que se desprende del traumático hecho.

Según detallan medios internacionales, el sector en el que ocurrió el siniestro es conocido como Buena Park, y según el estudio forense adelantado a la joven, esta sería una mujer de tan solo 17 años de edad, quien se acercó para corroborar el estado de un gato que al parecer se encontraba en el lugar desde la noche anterior.

Las autoridades también habrían revelado la identidad de la joven, que respondería al nombre de Denise Pulido y quien, según recogen las reconstrucciones noticiosas de medios locales, había llegado recientemente a habitar en ese sector de la ciudad.

Los medios locales también confirmaron que luego del accidente, y gracias a la evidencia presente en el sector que denota la responsabilidad de la joven en el caso de atropellamiento, el conductor del vehículo que la arrolló no fue detenido.

Reconstrucciones noticiosas de medios de esa ciudad también advierten que la zona de la ocurrencia del accidente también es de alta peligrosidad, debido a la imprudencia de los habitantes locales, y a la falta de señalización.