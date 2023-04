Violencia en México está desbordada: niño es víctima mortal en una balacera

Homens armados invadiram o balneário de La Palma, no estado de Guanajuato, no México e provocaram uma chacina na tarde deste sábado (15).



Entre os mortos do atentado está um menino de 7 anos de idade, 3 mulheres e 3 homens também foram vítimas fatais. pic.twitter.com/RlHG5MmvXt