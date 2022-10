Violencia en México: Impactante video muestra a perro que se pasea con la cabeza de un decapitado

Este jueves, a través de las redes sociales, se ha viralizado un video captado en las calles de la ciudad mexicana de Zacatecas, en las que que se ve una aterradora imagen de un perro callejero paseando por un andén, llevando en su boca un cráneo humano.

La fuerte imagen ha despertado el repudio de cientos de internautas, por lo impactante en sí del hecho, no obstante, esta debe ser vista también como el reflejo de una triste realidad que vive ese país desde hace algunos años, donde la violencia de los carteles se ha apoderado de la cotidianidad.

Video|🎥



⭕️Dejan Cabeza Humana con narcocartulina;Firulais se la robó.



Circula video de un perro que camina tranquilamente por la banqueta de una calle de Zacatecas con una cabeza humana en el hocico.



La cabeza había sido dejada por el C.O. en un cajero automático de pic.twitter.com/3zbkn4CIm8 — CÓDIGO NEGRO MX (@CODIGO_NEGROMX) October 27, 2022

Precisamente, a través de las redes sociales se conoció que, en efecto, el cráneo que pasea el animal, con la intención de alimentarse, corresponde a parte de los restos de un cuerpo decapitado que fue abandonado momentos antes en inmediaciones de un cajero automático; el cráneo fue puesto en compañía de una cartelera, en la que se advertía que el asesinato de ese hombre era responsabilidad del CJNG, Cartel Jalisco Nueva Generación.

Sobre el cráneo abandonado ha trascendido, a través de las redes sociales, que el cajero en el que había sido abandonado corresponde a la entidad BBV Bancomer, que se encuentra ubicado en inmediaciones de un sector conocido como Monte de Escobedo.

Sobre las llamadas ‘narco - cartulinas’ que fueron dejadas en el lugar, se ha advertido que es una ‘amenaza’ entre cárteles organizados del narcotráfico que libran cruentas guerras por el control de territorio y rutas para el tráfico de la droga.

“La siguiente cabeza es la tuya, Jaime Román Chávez”, se puede leer en una de las cartulinas, cuya fotografía fue difundida a través de las redes sociales, en una impresionante imagen captada antes de que llegaran las autoridades, y el perro, que acudió al lugar antes de que los forenses efectuaran el correspondiente levantamiento de los restos humanos.

“Zacatecas es territorio del CJNG”, advierte otra de las cartulinas, sobre la que yacía la cabeza de un hombre, de cabello oscuro y corto, que a su vez tenía la lengua afuera; una imagen que este medio se abstiene de replicar debido a su contenido sangriento, y a la susceptibilidad que ello despierta.

Uno de los hechos que mayor preocupación despierta es la crueldad de los comentarios que ha suscitado dicha publicación del video a través de las redes sociales, donde, pese a la crueldad del hecho captado, y lo que ello representa sobre la coyuntura de México.

Algunos de esos comentarios muestran a usuarios que bromean con el hecho, advirtiendo sobre el ‘banquete’ que se habría de haber dado el animal que se robó el cráneo, viendo incluso con cierto grado de ‘normalidad’ esta difícil situación que viene aquejando a México.

Debido a la crudeza de las imágenes del perro transportando la cabeza humana, las mismas redes sociales han censurado varios de los post que recogen las imágenes.

Precisamente, sobre el particular, recientemente se había conocido una publicación del diario estadounidense The New York Times, titulado ‘Absolute Warfare: Cartels Terrorize Mexico as Security Forces Fall Short’, en el que se ve con preocupación la violencia que azota a ese país, y cómo la política de “más abrazos y menos balas” del presidente Andrés Manuel López Obrador ha resultado un total fracaso, advirtiendo además que este ha debilitado las capacidades de los cuerpos policiales, a la vez que de los entes investigativos.

En ese sentido, el artículo advierte que si bien el Gobierno realizó una reforma, esta restó número de efectivos en las filas de las autoridades, haciendo que las labores se centren más en las tareas de castigo, y esclarecimiento de hechos, que en las mismas tareas de prevención, lo que no ayuda a que las cifras de violencia se reduzcan.

“La policía en lugares como Celaya dice que las bandas criminales los superan en armas, en una guerra que están perdiendo, mientras que las fuerzas federales destinadas a luchar en estas batallas a menudo parecen aparecer después de que termina el tiroteo”, refiere el artículo del New York Times.

El artículo, que toma como referencia a la localidad de Celaya, advirtiendo que esa localidad alguna vez fue vista como un “centro próspero y pacífico en el estado de Guanajuato”, atractivo para empresas multinacionales, y que ahora se ha convertido en un escenario violento por cuenta de la presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación, menciona que allí los cuerpos de seguridad son impotentes ante la criminalidad, y que incluso son los mismos ciudadanos quienes han tenido que conformar brigadas para la búsqueda de cadáveres de quienes a diario son reportados como desaparecidos, en contextos en los que, ante el peligro, orientan a la ciudadanía a mantener un silencio temeroso y cómplice.

Allí, hasta las propias autoridades se han convertido en víctimas, señala el artículo, recordando que recientemente el hijo del mandatario local fue asesinado cuando estaba en una farmacia, generando un ambiente de zozobra que incluso obligó a varias instituciones educativas a determinar el cese de actividades para preservar la seguridad de los pequeños, quienes, además de exponerse a escenarios violentos, también están inmersos en ambientes de consumo y venta de droga, que podría en algún momento absorberlos.

En el caso particular de la prensa, el año 2022, ha resultado como el más fatídico, debido al alto número de comunicadores asesinados por intentar revelar las verdades que se esconden tras este tenebroso mundo de la droga, y las peleas que se cuecen entre agrupaciones delictivas.