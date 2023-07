Viral: lo rechazaron de un trabajo al que aplicó y se vengó más de una década después; esto fue lo que hizo

Buscar un trabajo no suele ser tarea ‘sencilla’, pues en ocasiones son varios los filtros a superar para quedarse con la vacante, más aún cuando las plazas disponibles no son proporcionales con la cantidad de demanda. Generalmente, el proceso está marcado por fases, siendo un logro para muchos el solo hecho de que la hoja de vida sea tenida en cuenta.

Lo que frecuentemente continúa son las entrevistas tanto con el departamento de Recursos Humanos como con quien será el jefe (s) directo. Pero en ese punto, no necesariamente el puesto está asegurado, pues a veces se efectúan tests psicológicos y, dependiendo las funciones a desarrollar, algunas pruebas para verificar competencias.

No siempre las empresas notifican cuando alguien ya no hace parte de un proceso de trabajo. | Foto: Getty Images / J.A. Bracchi

Sin embargo, las ilusiones podrían ‘apagarse’ incluso estando en la fase final y, luego de que otros aspirantes se quedarán atrás en la selección. Ciertas empresas acostumbran avisar a los aspirantes si superaron o no las etapas y; de acuerdo a ello, el paso a seguir. Pero la notificación está sujeta a las políticas internas de cada organización.

Se vengó porque no lo llamaron

“Cuando no recibes respuesta de una notificación de empleo” es la descripción que acompaña el video de aquel individuo (con más de siete millones de visualizaciones). El clip se difundió hace varios meses, pero nuevamente volvió a viralizarse por la ‘curiosa’ forma para ‘vengarse’ que generó casi tres mil comentarios.

En el video, se ve al sujeto contactando a la empresa con la cual supuestamente había tenido alguna conexión más de una década atrás . “Solicité un trabajo en Royal hace un tiempo y estaba llamando para retirar mi solicitud” , dijo inicialmente el sujeto como si, ‘irónicamente’, estuviese aún presente al no recibir un aviso que diera cuenta de lo contrario.

| Foto: Fotograma / 00:42 / So petty / TikTok @littleslugcomedy

Hombre decidió 'vengarse' de la empresa que no lo contrató. | Foto: Fotograma / 00:42 / So petty / TikTok @littleslugcomedy

“El estafador resultó estafado”, “Es cuando asistes a una entrevista y no recibes respuesta”, “Cuando intenté conseguir un trabajo por primera vez. Solicité 150 en el espacio de 4 meses y no escuché nada de ninguno de ellos”.

Mujer se ‘vengó’ al ser despedida

A mediados de junio se hizo viral la forma que escogió una mujer para no ser ‘olvidada’ en el empleo del que había sido despedida. El anuncio de su salida terminó tomándola por sorpresa y decidió dejarle un ‘recuerdo’ tanto a su jefe como compañeros.