Viral: nace en Brasil niño con difalia, extraña condición de tener dos penes

Autoridades médicas de Brasil reportaron la identificación del reciente caso médico de un bebé que nació con una extraña y poco común condición conocida como difalia, que se refiere a la posesión de dos órganos reproductores masculinos.

Según precisan especialistas, sobre esta enfermedad solamente existen 100 casos documentados. E una condición que se deriva de una malformación del feto, generalmente surgida durante el primer mes de gestación, momento en que se presenta el fallo en el desarrollo de los genitales del bebé.

La patología de carácter congénito no se considera una obstrucción para el desarrollo de la vida, pero en este caso los especialistas y la familia, tras adelantar el correspondiente estudio médico, determinaron la necesidad de extirpar uno de los penes al bebé.

Le extirparon el más grande

Según precisan medios internacionales que han recogido el particular caso, tras el análisis de los médicos se determinó la pertinencia de extirpar el miembro viril más grande al menor, advirtiendo que tras el estudio adelantado, en el que se buscó determinar la funcionalidad de los dos órganos, se pudo determinar que uno de ellos no estaba respondiendo a su funcionalidad, y que el menor no podía miccionar por allí.

En consecuencia, se determinó la pertinencia de adelantar la intervención quirúrgica para retirar los tejidos no funcionales.

Según declaraciones de los especialistas, recogidas por medios internacionales, el niño fue sometido a un procedimiento conocido como meatotomía, el cual fue practicado en el “pene izquierdo”, y tras la inserción de un elemento exploratorio conocido como cistoscopio, que se introdujo a través de la uretra, se pudo confirmar que dicho conducto “tenía un extremo ciego” o sin salida.

Los doctores a cargo de la investigación y cirugía del bebé son profesionales adscritos a la Universidad Federal de São Paulo, y aclararon que durante la investigación, y previo a la cirugía, se hizo un seguimiento de dos años al caso, momento en que se procedió a la extirpación, sin que se especificaran las razones de la espera.

Otros casos

Aunque es una condición que se considera realmente extraña y atípica, recientemente, según precisan medios internacionales, se registró otro caso de difalia, que también requirió ser tratado; no obstante, en ese caso, el menor no presentaba molestias derivadas de la condición, y podía miccionar por las dos uretras.

En el caso, ocurrido en Uzbekistán, el menor, habitante de un sector conocido como Taskent, convivió con su situación durante siete años.

Caso aún más extraño

De acuerdo con información divulgada a través de un estudio publicado por la International Journal of Surgery Case Reports, recientemente se reportó el surgimiento del primer caso (documentado) trifalia; es decir, un bebé con tres miembros viriles.

Este caso se presentó en una localidad iraquí conocida como Duhok, donde los padres de un neonato acudieron a los especialistas al evidenciar una extraña inflamación en el escroto,capa de piel que recubre los testículos.

Según el informe médico, los penes ‘adicionales’ estaban ubicados, uno en la base del pene principal, que medía cerca de dos centímetros, y un tercero era la razón de la inflamación del escroto, pues estaba ubicado debajo de este.

El tercer pene, según reportan la publicación especializada, medía cerca de un centímetro.