Mundo

Xi Jinping abrió la puerta a una posible invasión a este país, en pleno mensaje a la nación para el fin del año

El presidente de China pronunció un discurso para terminar el año 2025.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
31 de diciembre de 2025, 1:59 p. m.
Xi Jinping, presidente de China.
Xi Jinping, presidente de China. Foto: Getty Images Y AP

El presidente chino, Xi Jinping, declaró que “la reunificación de nuestra patria es imparable” en su mensaje de Año Nuevo, adoptando un tono firme sobre Taiwán apenas días después de que Beijing llevara a cabo sus mayores ejercicios militares alrededor de la isla autónoma.

“Los chinos de ambos lados del estrecho de Taiwán compartimos un vínculo de sangre y parentesco”, declaró Xi Jinping, reiterando la postura sostenida por Pekín de que Taiwán es una parte inseparable de China.

Estas declaraciones se produjeron mientras Taiwán permanecía en alerta máxima tras la conclusión de los ejercicios militares chinos a gran escala, que Taipéi y sus aliados occidentales calificaron de profundamente desestabilizadores.

Aunque cuenta con pocos reconocimientos diplomáticos oficiales, la isla dispone de gobierno, ejército y moneda propios, y tiene a Estados Unidos como su principal proveedor de seguridad.

Noticias Estados Unidos

EE. UU. quiere llegar nuevamente a la luna y ser el primero en llegar a Marte: presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva

Mundo

Netanyahu habla por primera vez sobre la salida de Maduro y lanza advertencia por alianza con Irán

Mundo

Galería: el Año Nuevo 2026 comenzó en el Pacífico, así lo recibieron los primeros países del mundo

Noticias Estados Unidos

En video: impactante momento en el que un conductor en Oklahoma es detenido en plena autopista por estar, al parecer, inconsciente

Mundo

Esta fue la primera reacción de Maduro tras el primer ataque en tierra de EE. UU. en Venezuela

Mundo

María Corina Machado fue elegida por Salud Hernández-Mora como personaje del año: “Es el modelo a seguir”

Mundo

¿Su peso le costó la vida? Revelan la causa de la muerte del hombre más gordo del mundo a sus 41 años, Juan Pedro Franco

Mundo

Donald Trump hace llamada crucial con Xi Jinping, en medio de tensiones con Venezuela y proceso de paz con Ucrania

Mundo

China vuelve a desafiar a EE. UU. y anuncia importante avance que tendría como sede Shanghái

Mundo

¿Espionaje? La polémica broma del presidente de China a su homólogo surcoreano, al regalarle un celular; este es el video

El Partido Comunista de China nunca ha gobernado la isla, pero la considera parte de su territorio y amenaza con tomarla por la fuerza.

Según Pekín, los ejercicios tenían como objetivo simular un bloqueo de los principales puertos taiwaneses y asaltos a objetivos marítimos de la isla, a la que amenaza con tomar por la fuerza.

Taipéi calificó los dos días de maniobras como “altamente provocadores y temerarios”, además de asegurar que no lograron imponer un cerco a su territorio.

El ejército de Taiwán se prepara para una posible amenaza de invasión por parte de China.
El ejército de Taiwán se prepara para una posible amenaza de invasión por parte de China. Foto: Anadolu via Getty Images

“Los buques de guerra y los barcos de la Guardia Costera se están retirando, pero algunos siguen merodeando fuera de la línea de 24 millas náuticas”, aseguró este miércoles a la AFP Hsieh Ching-chin, subdirector general de la Guardia Costera de Taiwán.

Los guardacostas de Taiwán mantienen 11 embarcaciones desplegadas, ya que algunos buques de la Guardia Costera china “aún no han abandonado completamente la zona”, añadió el oficial.

Régimen de Maduro toma partido en posible conflicto militar: defendió a China y lanzó advertencia a EE. UU.

Esta demostración de fuerza de China se produce después de que Estados Unidos autorizara una venta récord de armamento a Taipéi y de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las que sugirió responder militarmente en caso de una agresión de Pekín contra esa isla vecina.

Japón afirmó este miércoles que estas maniobras militares “aumentan las tensiones” en el estrecho de Taiwán y que trasladó su “preocupación” a Pekín.

Los misiles balísticos hipersónicos antibuque YJ-21 se ven durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Greg Baker / AFP)
Los misiles balísticos hipersónicos antibuque YJ-21 se ven durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Greg Baker / AFP) Foto: AFP

Durante la operación militar, Pekín afirmó que había desplegado destructores, fragatas, cazas y bombarderos “para realizar maniobras sobre temas de identificación y verificación, advertencia y expulsión, ataques simulados, asalto a objetivos marítimos, así como operaciones antiaéreas y antisubmarinas”.

Con información de AFP*

Más de Mundo

El vehículo Starship forma parte del programa estrella de Elon Musk para desarrollar el cohete más poderoso del mundo, diseñado para transportar carga y humanos a la Luna y Marte.

EE. UU. quiere llegar nuevamente a la luna y ser el primero en llegar a Marte: presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva

Benjamin Netanyahu y Nicolás Maduro

Netanyahu habla por primera vez sobre la salida de Maduro y lanza advertencia por alianza con Irán

Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de medianoche sobre el Puente del Puerto de Sídney.

Galería: el Año Nuevo 2026 comenzó en el Pacífico, así lo recibieron los primeros países del mundo

x

En video: impactante momento en el que un conductor en Oklahoma es detenido en plena autopista por estar, al parecer, inconsciente

Xi Jinping, presidente de China.

Xi Jinping abrió la puerta a una posible invasión a este país, en pleno mensaje a la nación para el fin del año

Nicolás Maduro está bajo la presión de Estados Unidos

Esta fue la primera reacción de Maduro tras el primer ataque en tierra de EE. UU. en Venezuela

María Corina Machado da sus primeras declaraciones en Oslo

María Corina Machado fue elegida por Salud Hernández-Mora como personaje del año: “Es el modelo a seguir”

Juan Pedro Franco, Récord Guiness 2017

¿Su peso le costó la vida? Revelan la causa de la muerte del hombre más gordo del mundo a sus 41 años, Juan Pedro Franco

Aeropuerto Trump

Gobierno Trump actualiza lista de países peligrosos: Colombia está en el ranking y a otros países sugiere “no viajar”

Trenes Machu Picchu

Identifican al hombre que murió tras choque de trenes sobre la vía a Machu Picchu, en Perú

Noticias Destacadas