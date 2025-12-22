Administración Trump retira embajadores en más de 20 países: estos son las naciones afectadas

La notificación realizada por la administración del presidente Donald Trump retira a los embajadores de sus cargos; sin embargo, hasta el momento, los diplomáticos implicados no se han pronunciado y guardan la máxima discreción frente al mandatario de Estados Unidos.

Los embajadores en cuestión, al ser retirados de sus cargos, no saldrán de la administración ni serán despedidos como tal. Si deciden aceptar nuevos roles, serán reasignados tras ser solicitados en Washington.

Según el gobierno norteamericano, esta decisión se tomó como una herramienta clave para llevar a cabo la estrategia de reestructuración de la presencia del país en el extranjero, con representantes alineados con la consigna de “Estados Unidos Primero”.

Esta decisión le quita a Estados Unidos la posición de ser el segundo país con más embajadas en el mundo. En 2024, Visual Capitalist publicó un ranking encabezado por China, con 173 embajadas; le seguía Estados Unidos, con 168, pero tras la reducción queda con 139, en la posición nueve, por delante de Brasil e India, que cuentan con 135 embajadas en todo el mundo.

Sin embargo, esta decisión es momentánea, pues seguramente estas embajadas serán reasignadas.

Países de los cuales fueron llamados sus embajadores

En América del Sur, ningún país se ve afectado por esta decisión del Gobierno estadounidense; sin embargo, en Guatemala y Surinam la administración Trump retiró a sus representantes.

En el continente europeo, el Gobierno de Estados Unidos retiró a los embajadores de Armenia, Macedonia, Montenegro y Eslovaquia. Mientras que, en Oriente Medio, la medida solo afectó a Argelia y Egipto.

En Asia, seis países dejarán de contar con presencia estadounidense en sus embajadas: Fiyi, Laos, las Islas Marshall, Papúa Nueva Guinea, Filipinas y Vietnam.

El continente más afectado es África, donde se retiraron embajadores en 13 países: Burundi, Camerún, Cabo Verde, Gabón, Costa de Marfil, Madagascar, Mauricio, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Somalia y Uganda.

Estados Unidos no señaló este hecho como algo preocupante, ya que, según explicó, “es un proceso estándar en cualquier administración”. Todos estos representantes llegaron a sus cargos durante la administración Biden.

Discusión tras la decisión

El sindicato de diplomáticos expresó su preocupación por una posible politización en las embajadas, siendo el primer opositor a la decisión del gobierno de Donald Trump.

Desde el anonimato, un representante del gobierno Trump afirmó: “Un embajador es un representante personal del presidente, y es derecho del presidente asegurarse de tener en estos países individuos que impulsen la agenda de Estados Unidos Primero”.

Por su parte, un experto señaló: “Los retiros abruptos e inexplicables reflejan el mismo patrón de sabotaje institucional y politización que, según muestran los datos de nuestra encuesta, ya está dañando la moral, la eficacia y la credibilidad de Estados Unidos en el exterior”.