Alarma en transporte escolar: detienen a niño de 9 años que llevaba arma de fuego cargada en autobús

Un viaje de escuela terminó en alarma cuando un conductor de un autobús escolar llamó al 911, tras ser alertado por varios estudiantes de que un niño de 9 años portaba un arma cargada.

La policía respondió rápidamente y detuvo al menor sin que se reportaran heridos, según confirmaron las autoridades locales.

Así ocurrieron los hechos

Por lo general, un niño cuando va a la escuela carga sus libros y sus útiles escolares, sin embargo, los estudiantes de un bus escolar en Estados Unidos de la Escuela Primaria College Park en Ocala, se sorprendieron cuando vieron que en la maleta de uno de ellos, además de los elementos de clase, había una pistola.

El menor de nueve años, que mostraba a sus compañeros el arma durante el trayecto, fue detenido por las autoridades luego de que el conductor avisara a las autoridades sobre el inusual hecho.

De acuerdo a lo que se registra en el medio The Sun, El estudiante de primaria de Florida ahora tendrá que enfrentarse a múltiples cargos, incluida posesión de un arma de fuego en propiedad escolar y el robo mayor de un arma de fuego.

El Departamento de Policía de Ocala informó que el menor tomó sin autorización un revólver calibre 38 que estaba guardado en el dormitorio de su tío.

Según el reporte del arresto, el tío reconoció que el niño sabía que había un arma en el departamento donde ambos residen, pero aseguró que desconocía que el menor conociera la ubicación exacta del arma, tal y como lo registra ABC News.

El menor de edad tendrá que enfrentar cargos por llevar un arma en su mochila escolar | Foto: Composición Semana captura de pantalla foto Departamento de Policía de Ocala/ The Sun/ Getty Images

El tío del menor dijo a la policía que el arma se encontraba en el cajón superior de su mesita de noche y aunque la policía dijo que el arma estaba guardada legalmente en la habitación, cabe la posibilidad de que enfrente cargos, ya que la Ley de Florida exige que las armas de fuego estén aseguradas de manera que los menores no puedan acceder a ellas.

Por su parte, el menor aseguró a la policía en el informe de arresto, que supuestamente había tomado el arma de la mesita de noche mientras su tío estaba en la ducha el domingo. Luego la escondió en su bolsillo y lo llevó en el autobús escolar el lunes.

Aunque el menor mostró el arma a sus compañeros, en ningún momento amenazó con utilizarla y al momento de intervenir la policía, esta fue encontrada en el suelo cerca del asiento del niño en el autobús.

Las autoridades investigan el caso del niño con el arma en un bus escolar

El caso seguirá siendo motivo de investigación por parte de las autoridades, quienes definirán cuáles serán las consecuencias legales de este.

Por ahora, el menor tendrá que enfrentarse a los siguientes cargos:

Posesión de un arma de fuego en propiedad escolar

Robo a mano armada

obo mayor de un arma de fuego

Portar un arma de fuego oculta

Interrupción de la función escolar