Estados Unidos

Alerta por aire contaminado en California: se recomienda quedarse en casa

En California se emite una nueva alerta por aire contaminado, hay que tener precauciones para evitar problemas de salud.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

7 de enero de 2026, 4:04 p. m.
Alerta por aire contaminado en California.
Alerta por aire contaminado en California. Foto: AP

El 6 de enero se emitió una alerta para que residentes de diferentes ubicaciones del estado de California aguardaran en sus casas tras la presencia de concentraciones importantes de partículas PM2,5 en el aire.

De acuerdo con la información presentada por el medio de comunicación Infobae, la alerta se emitió tras un monitoreo realizado por Airnow, una plataforma de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Gran tormenta en Estados Unidos: el 2026 inicia con fenómenos meteorológicos extremos

Las zonas como Portola y el Bosque Nacional de Pumas serían una de las principales afectadas por esta contaminación.

uso obligatorio del tapabocas
Presencia de gran cantidad de partículas en el aire que pueden ser peligrosas para la salud. Foto: Getty Images/iStockphoto

Según la información disponible, la presencia de estas partículas en estas regiones superó el umbral de 150 puntos en la escala AQI, escala encargada de la determinación de la categoría de contaminación en el aire y calidad del mismo.

De acuerdo con esta escala, un puntaje por encima de 150 hasta 200 se denomina como “Unhealthy” y puede representar un peligro para la población en general.

Los puntajes que se marcan por debajo de los 150 hasta los 101 son potencialmente peligrosos para poblaciones sensibles, entre los cuales se encuentran niños, adultos de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas que tengan patologías respiratorias preexistentes.

El problema de esta situación radica en la concentración de partículas PM2,5 por metro cúbico, pues Airnow identificó en las zonas ya mencionadas la presencia de estas, supera los 150 microgramos por metro cúbico, lo que conduce a que tengan que ser emitidas alertas.

La EPA indica lo siguiente: “Cuando se expone a estos niveles de partículas pequeñas, las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares y los adultos mayores corren mayor riesgo de visitas a salas de emergencia o, en algunos casos, muerte".

Para situaciones como estas, se recomienda permanecer en lugares cerrados y evitar al máximo realizar actividad física al aire libre, pues al hacerlo la exposición a estas partículas es mucho mayor.

Las partículas PM2,5 tienen una medida de menos de 2,5 micrómetros, lo que podría causar que se adentren en los pulmones, desencadenando de esa manera problemas de salud.

GettyImages/Stone/Justin Paget
Estas partículas pueden generar complicaciones medicas. Foto: GettyImages/Stone/Justin Paget

Hace algún tiempo, en vísperas de la celebración de Año Nuevo, también se emitió una advertencia similar en distintas ubicaciones del estado de California, donde la concentración de estas partículas había superado el umbral de los 150.

A quedarse en casa: en vísperas de la celebración de Año Nuevo recomiendan permanecer en casa por contaminación en California

Se recomienda estar informado por medio de canales oficiales el avance de este caso para evitar exponerse.

