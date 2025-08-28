Así estará el tiempo en Miami y Florida para el fin de semana del 29 de agosto

El tiempo en Florida tendrá calor intenso el fin de semana, pero habrá varios frentes de lluvia que incluso se podrán convertir en tormentas eléctricas en algunas zonas.

La ciudad de Miami tendrá una media de temperatura e entre 31° C y 33° C, con una fuerte humedad del 72%, por lo que la sensación de bochorno estará presente duranta las horas del día.

Miami aun tiene temperaturas altas ad portas del otoño, aunque la media durante el años es alta. | Foto: Getty Images

Ahora bien, para el viernes se espera un 50% de probabilidad de lluvia hacia el medio día, según Weather Channel.

Los rayos ultravioleta tendrán el máximo nivel, así que resulta indispensable el uso de bloqueador solear durante el día.

No se exponga a largos periodos de tiempo al sol, y si es posible, haga uso de aire acondicionado para mantenerse fresco.

Es preferible vestir con ropa delgada, suave y de color claro para no atraer tanto calor.

Para sábado y domingo, las condiciones del día estarán más opacas.

Habrá alto índice de nubosidad, y hay 95% de probabilidad de fuertes lluvias, con una posible formación de tormentas en la tarde de ambos días.

Por su parte, en Fort Lauderdale el termómetro marcará en promedio 30°C, con predisposición a tormentas que pueden alterar la marea del mar.

Esté atento a la bandera de la playa, la cual le indicará si es seguro bañarse en el agua salada de la costa atlántica de Florida.

En lo que respecta a Orlando, es la ciudad que más tendrá tiempo húmedo, con una media de 29°C a lo largo del fin de semana y lluvias constantes.