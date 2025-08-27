Suscribirse

Florida endurece requisitos migratorios para los extranjeros que se presenten a este trabajo

Las medidas han sido implementadas debido a que se han reportado varios accidentes alrededor del estado.

Redacción Mundo
28 de agosto de 2025, 1:02 a. m.
ICE- Estados Unidos
La iniciativa contará con el apoyo de los agentes del ICE. | Foto: Getty Images

La administración del estado de Florida, en Estados Unidos, anunció recientemente medidas restrictivas para los extranjeros que están pensando residir en la región y trabajar como conductores de camiones comerciales.

La iniciativa implementada por el gobierno local endurece el protocolo migratorio al que son sometidos las personas que se presentan a este trabajo, además se impone que los inmigrantes deben tener cierto nivel de inglés para poder acceder al empleo.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, explicó a la prensa estadounidense que los 23 puntos agrícolas de revisión que hay en el estado se convertirán en estaciones de verificación de estatus migratorio de los empleados y que allí serán sometidos a una prueba de dominio del idioma.

Los camioneros acuden a sus luces para dar indicaciones en la vía. Algunas son para advertir sobre peligros.
Los conductores de camiones comerciales serán sometidos a pruebas migratorias más rigurosas. | Foto: Getty Images

Esta medida contará con el respaldo de los agentes del programa federal 287 (g), impulsado por el gobierno de Donald Trump, para que los estados colaboren con las operaciones de detención de extranjeros indocumentados.

Al mismo tiempo, el nuevo proyecto será apoyado por las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Contexto: Visas de trabajo para conductores de camiones quedan suspendidas, tras anuncio de Marco Rubio

“Si está aquí ilegalmente o no habla inglés, no tiene por qué conducir vehículos comerciales grandes en las carreteras de Florida”, sentenció Uthmeier en una rueda de prensa que ofreció la semana pasada.

Para evitar paradas no programadas, es vital generar al interior de las flotillas una cultura de conocimiento de los equipos
Los conductores deben demostrar un dominio del inglés para poder trabajar en el estado. | Foto: Shutterstock

Y agregó que la administración estatal está “evaluando todas las opciones legales para garantizar que conductores sin estatus migratorio legal o sin capacitación adecuada no operen vehículos pesados en nuestras vías”.

Contexto: Fatal accidente en Nueva York deja muertos y heridos: turistas, entre ellos menores, viajaban en bus turístico por EE. UU.

A las declaraciones del fiscal se unió el comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, quien detalló que los controles contarán con tecnología como escáneres y carriles especiales para la inspección de los camiones que ingresen.

“Convertiremos estas estaciones en fortalezas de control migratorio y de seguridad vial”, aseguró a los periodistas.

La zona de Estados Unidos donde puede obtener licencia de conducir sin importar su estatus migratorio
Los trabajadores deben tener un estatus migratorio regular. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El estado de Florida ha sido el que más se ha alineado con las demandas del presidente Trump, quien ha instado a las administraciones y a las agencias migratorias que se detengan al menos 3.000 extranjeros indocumentados al día.

Incluso, el fiscal general le ha pedido al gobierno federal que retire los fondos y la potestad de emitir licencias para conductores comerciales a los estados de California y Washington, debido a que —según Uthmeier— allí se han otorgado documentos a inmigrantes que residen de manera ilegal en el territorio.

“Estados como California y Washington ignoraron las normas (...) y como resultado, tres personas murieron”, escribió el fiscal al Departamento de Transporte y a la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), en referencia a un accidente de tránsito, donde un conductor, extranjero y sin documentos legales, cometió una fatal infracción que puso fin a la vida de tres civiles.

Estados UnidosFloridaconducción

