Suscribirse

Estados Unidos

Café instantáneo es retirado en 48 estados tras detectarse posible presencia de vidrios

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos emitió una alerta para retirar los lotes de café distribuidos en varios estados.

Redacción Mundo
14 de agosto de 2025, 7:01 p. m.
Café instantáneo fue retirado del mercado por contener partículas de vidrio
Café instantáneo fue retirado del mercado por contener partículas de vidrio | Foto: Getty Images/iStockphoto

Una advertencia urgente de la FDA ha encendido las alarmas en todo el país: varios lotes de café, vendidos en supermercados y tiendas en línea en 48 estados, podrían estar contaminados con fragmentos de vidrio.

Con esto se busca prevenir accidentes y garantizar la seguridad alimentaria mientras se investiga el origen de la contaminación.

Contexto: FDA lanza alerta urgente por producto tóxico distribuido en supermercados de EE. UU.

Los lotes de café contaminados

La agencia instó a los consumidores a revisar inmediatamente sus despensas y desechar cualquier producto afectado, ya que su consumo puede provocar lesiones internas graves.

Se sabe que el producto fue vendido en las tiendas Dollar General se emitieron las señales de alarma luego de que un cliente informara a los empleados sobre la presencia de vidrio en los frascos de café.

Lo más leído

1. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay
2. “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander
3. Diosdado Cabello amenaza a EE. UU. tras ejercicios militares en el Caribe: “Nosotros también estamos desplegados”

Los frascos retirados del mercado eran del café instantáneo Clover Valley, con fecha de caducidad el 13 y 14 de diciembre de 2026, la cual se encuentra en el cuello de los frascos en mención.

El café se vendió en 48 estados entre el 9 y el 17 de julio de 2025.

La FDA había advertido sobre los riesgos de consumir este producto, por lo que invita a que se desechen de inmediato los frascos de café que contengan vidrio.

Riesgos y precauciones

Hasta la fecha, no se han reportado lesiones ni enfermedades asociadas con este producto, sin embargo, se recomienda tener precaución y mirar que el café instantáneo que tiene en su casa, no pertenezca a los lotes afectados.

Consumir café contaminado con partículas de vidrio puede provocar lesiones que van desde leves hasta graves, dependiendo de la cantidad de producto que se haya consumido.

Si su frasco de café tiene el UPC (Código Universal de Producto) 876941004069, no lo consuma
Si su frasco de café tiene el UPC (Código Universal de Producto) 876941004069, no lo consuma | Foto: Getty Images

Según la FDA y estudios médicos sobre cuerpos extraños en alimentos, los riesgos incluyen:

Lesiones en la boca y en los dientes

Cortes en encías, lengua y mucosa bucal.

Fractura o astillado de piezas dentales.

Lesiones en la garganta y en el esófago

Laceraciones en la faringe o laringe, que pueden causar sangrado.

Dificultad para tragar o dolor intenso.

Lesiones en el estómago o en los intestinos

Irritación o perforación de la mucosa gástrica.

Perforación intestinal, que puede derivar en peritonitis (emergencia médica).

Qué deben hacer los consumidores

  • Revisar el producto en su despensa para verificar si coincide con los lotes indicados.
  • Desechar inmediatamente cualquier envase afectado.
  • Solicitar un reembolso completo, incluyendo impuestos, contactando a Dollar General.
Contexto: La FDA alerta sobre galletas que millones consumen por posible peligro de muerte en ciertos consumidores

Investigación y seguimiento

Dollar General, con el conocimiento de la FDA, está llevando a cabo una investigación para determinar el origen de la contaminación. La empresa también expresó disculpas por los inconvenientes ocasionados.

Los consumidores deben tomar en serio esta advertencia y seguir las medidas de seguridad para protegerse. Es mejor mantenerse seguros y no consumir los productos afectados para evitar consecuencias en la salud de las personas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Desplazado de Néstor Lorenzo debutó en club y técnico lo llenó de elogios: “Tremendo”

2. ¿Podrán juzgar de nuevo al menor que presuntamente disparó a Miguel Uribe Turbay cuando sea mayor de edad? Esto dijo un experto a SEMANA

3. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay

4. Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

5. Fiscalía pide condena hasta de 12 años de cárcel contra el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFDAcaféretiro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.