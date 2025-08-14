Café instantáneo es retirado en 48 estados tras detectarse posible presencia de vidrios

Una advertencia urgente de la FDA ha encendido las alarmas en todo el país: varios lotes de café, vendidos en supermercados y tiendas en línea en 48 estados, podrían estar contaminados con fragmentos de vidrio.

Con esto se busca prevenir accidentes y garantizar la seguridad alimentaria mientras se investiga el origen de la contaminación.

Los lotes de café contaminados

La agencia instó a los consumidores a revisar inmediatamente sus despensas y desechar cualquier producto afectado, ya que su consumo puede provocar lesiones internas graves.

Se sabe que el producto fue vendido en las tiendas Dollar General se emitieron las señales de alarma luego de que un cliente informara a los empleados sobre la presencia de vidrio en los frascos de café.

Los frascos retirados del mercado eran del café instantáneo Clover Valley, con fecha de caducidad el 13 y 14 de diciembre de 2026, la cual se encuentra en el cuello de los frascos en mención.

El café se vendió en 48 estados entre el 9 y el 17 de julio de 2025.

La FDA había advertido sobre los riesgos de consumir este producto, por lo que invita a que se desechen de inmediato los frascos de café que contengan vidrio.

Riesgos y precauciones

Hasta la fecha, no se han reportado lesiones ni enfermedades asociadas con este producto, sin embargo, se recomienda tener precaución y mirar que el café instantáneo que tiene en su casa, no pertenezca a los lotes afectados.

Consumir café contaminado con partículas de vidrio puede provocar lesiones que van desde leves hasta graves, dependiendo de la cantidad de producto que se haya consumido.

Si su frasco de café tiene el UPC (Código Universal de Producto) 876941004069, no lo consuma | Foto: Getty Images

Según la FDA y estudios médicos sobre cuerpos extraños en alimentos, los riesgos incluyen:

Lesiones en la boca y en los dientes

Cortes en encías, lengua y mucosa bucal.

Fractura o astillado de piezas dentales.

Lesiones en la garganta y en el esófago

Laceraciones en la faringe o laringe, que pueden causar sangrado.

Dificultad para tragar o dolor intenso.

Lesiones en el estómago o en los intestinos

Irritación o perforación de la mucosa gástrica.

Perforación intestinal, que puede derivar en peritonitis (emergencia médica).

Qué deben hacer los consumidores

Revisar el producto en su despensa para verificar si coincide con los lotes indicados.

Desechar inmediatamente cualquier envase afectado.

Solicitar un reembolso completo, incluyendo impuestos, contactando a Dollar General.

Investigación y seguimiento

Dollar General, con el conocimiento de la FDA, está llevando a cabo una investigación para determinar el origen de la contaminación. La empresa también expresó disculpas por los inconvenientes ocasionados.