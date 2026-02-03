Debido a los cambios en las estaciones climáticas de Estados Unidos, los horarios de la salida y la puesta del sol cambian, acortando las horas de oscuridad en la noche y modificando las rutinas de las personas. Con la finalidad de que la vida cotidiana no se vea afectada por los cambios en la luz solar, es usual que en diferentes momentos del año se agregue o se elimine una hora del día, ajustando los relojes de los ciudadanos.

Por lo anterior, las personas deben estar atentas al momento exacto del cambio, para que puedan modificar sus relojes, sus alarmas y demás dispositivos. Pese a que la mayoría de los celulares, computadores y relojes inteligentes hacen el cambio de manera automática, algunos elementos requieren la intervención manual. La información también puede ser útil para los extranjeros y los turistas, para que planeen sus vuelos y sus actividades de manera correcta.

La hora extra es una iniciativa que dura desde marzo hasta noviembre cada año. Foto: Getty Images

El próximo cambio de hora se conoce como Daylight Saving Time, y se estableció hace años con la finalidad de que las personas aprovechen la luz del sol durante los meses más cálidos del año, o en el verano. Esta modificación suele llevarse a cabo el segundo domingo de marzo, cuando los estadounidenses verán un adelanto de una hora en sus relojes.

Día de la Marmota en EE. UU.: la predicción simbólica que marca el final del invierno

Así las cosas, este adelanto de horario será el próximo 8 de marzo, a las 2 de la madrugada de ese domingo, cuando los relojes, que se ajustan automáticamente, pasan de manera directa a las 3 de la madrugada, dando oficialmente el inicio del verano en Estados Unidos.

El horario de verano se implementó para aprovechar del día. Foto: Adobe Stock

En estados como Hawái y en gran parte de Arizona no se aplica este cambio de hora. En esas regiones, el horario permanece igual durante todo el año. Otros territorios estadounidenses como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes tampoco deberán modificar sus relojes.

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

El cambio de hora tiene una duración de ocho meses. Los meses restantes del año, el país vuelve a la hora habitual, cuando no es necesario alargar el día para aprovecharse del sol. Este sistema, también empleado en otros países con estaciones climáticas, fue adoptado en la nación de Norteamérica desde el 2007. Desde entonces, se han presentado varias iniciativas para mantener ese cambio de hora de manera permanente, pero no han sido aprobadas.