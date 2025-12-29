Estados Unidos

Caos invernal en EE. UU.: cómo conseguir el reembolso de su vuelo cancelado

Tormentas de nieve obligan a cancelar miles de vuelos; los pasajeros pueden exigir la devolución completa de su tiquete, incluso por causas de fuerza mayor.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

29 de diciembre de 2025, 4:43 p. m.
Miles de pasajeros afectados por la cancelación de vuelos debido a la tormenta invernal en Estados Unidos solicitan reembolsos.
Miles de pasajeros afectados por la cancelación de vuelos debido a la tormenta invernal en Estados Unidos solicitan reembolsos. Foto: Getty Images

Miles de vuelos han sido cancelados o retrasados esta semana por una severa tormenta invernal que ha paralizado el tráfico aéreo en gran parte de Estados Unidos, desde el Medio Oeste hasta el Noreste, justo en plena temporada de viajes posfestivos.

Según datos de seguimiento de vuelos y reportes de aerolíneas, más de 1.800 vuelos fueron cancelados y decenas de miles más retrasados en aeropuertos como JFK, Newark y Chicago O’Hare debido a acumulaciones de nieve, fuertes vientos y alertas de emergencia estatal.

Tormenta invernal en Estados Unidos trae condiciones de ventisca y sensaciones térmicas peligrosas

Derechos del pasajero: reembolso obligatorio incluso por causas de fuerza mayor

En Estados Unidos, la normativa sobre derechos de pasajeros establece que sí puede solicitarse el reembolso del tiquete cuando un vuelo es cancelado, incluso si la causa es una emergencia invernal o cualquier otra situación de fuerza mayor.

Estas reglas están definidas por el Departamento de Transporte (DOT) estadounidense bajo su reglamento de protección al consumidor en aviación.

El DOT especifica que si su vuelo es cancelado, por cualquier motivo, incluido el clima extremo, y usted decide no tomar un vuelo alternativo, reprogramación o crédito, tiene derecho a que se le devuelva el precio completo del pasaje y todos los cargos asociados (como tasas e impuestos).

Ese reembolso debe procesarse automáticamente, sin necesidad de que el pasajero lo solicite repetidamente, y entregarse dentro de plazos concretos: generalmente hasta siete días para compras con tarjeta de crédito o 20 días para pagos en efectivo.

Además, una regla más reciente del DOT de 2024 obliga a las aerolíneas a emitir reembolsos completos de manera automática, sin obligar al pasajero a aceptar vouchers o créditos de viaje a menos que lo elija expresamente.

Este avance fue promovido para simplificar y asegurar la devolución de dinero cuando un vuelo se cancela o se cambia de forma significativa.

La tormenta invernal de este sábado ha obligado a retrasar y cancelar numerosos vuelos en el noreste de Estados Unidos.
Aeropuerto de Nueva York afectado por la emergencia invernal; los pasajeros buscan reembolsos y nuevas rutas. Foto: Captura de pantalla X@enriquemunozFM

Lo que no obligan las leyes: compensaciones adicionales por clima severo

Sin embargo, aunque el reembolso del boleto está garantizado, las aerolíneas no están obligadas bajo la ley federal a compensar económicamente a los pasajeros por inconvenientes causados por el clima, ni a cubrir gastos de hotel, comidas o transporte terrestre cuando la cancelación se debe a condiciones atmosféricas extremas. Estas compensaciones quedan a discreción de cada compañía o de acuerdos voluntarios con el pasajero.

En otras palabras, si una tormenta de nieve deja a los viajeros varados, no existe una obligación legal en Estados Unidos para que las aerolíneas paguen indemnizaciones adicionales por el mal tiempo, aunque algunas compañías pueden ofrecer vales, alojamiento o comidas de manera voluntaria como gesto de servicio al cliente, como se indica en transportation.gov.

Si su vuelo fue cancelado por la emergencia invernal en Estados Unidos, sí puede exigir la devolución completa de su tiquete, sin importar que se trate de un boleto no reembolsable o de causas fuera del control de la aerolínea. Para hacerlo efectivo, revise las notificaciones oficiales de su aerolínea, use su aplicación móvil o contacte directamente a su agencia de viajes o proveedor del boleto.

Tormenta invernal en Estados Unidos: las 10 reglas que le pueden salvar la vida al volante

Si le ofrecen únicamente vouchers o créditos y usted prefiere el dinero, puede rechazar esas opciones y exigir el reembolso en forma de pago original, como se indica en la página oficial del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Noticias Destacadas