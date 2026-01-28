Estados Unidos

Cheques de 300 dólares llegan a 700.000 estadounidenses para aliviar la crisis del costo de vida

El estado de Maine anuncia pagos directos a residentes con ingresos moderados y bajos para enfrentar la inflación.

Margarita Briceño Delgado

28 de enero de 2026, 7:37 p. m.
La gobernadora Janet Mills anunció la propuesta de cheques de alivio de asequibilidad para más de 700.000 residentes del estado.
La gobernadora Janet Mills anunció la propuesta de cheques de alivio de asequibilidad para más de 700.000 residentes del estado.

Más de 700.000 personas en Maine podrían recibir un pago único de 300 dólares como ayuda frente al aumento del costo de vida, según anunció la gobernadora Janet Mills.

El nuevo plan de Donald Trump busca dar U$1.000 a cada bebé estadounidense: así funcionaría el programa

¿Quiénes recibirán los cheques y cómo funcionará la ayuda?

Los pagos de 300 dólares están dirigidos a residentes con ingresos moderados o bajos, con el objetivo de ofrecer un alivio rápido y flexible.

Según la propuesta, los individuos que ganen menos de 75.000 USD al año serían elegibles.

También, los jefes de hogar con ingresos hasta 112.500 USD y las parejas casadas con ingresos conjuntos de hasta 150.000 USD podrían recibir el pago.

La idea detrás de este cheque es simple: poner dinero directo en los bolsillos de las familias, para que puedan usarlo según sus necesidades inmediatas, ya sea para pagar alimentos, transporte, servicios básicos o medicamentos.

No se trata de un programa con requisitos complicados ni de un subsidio dirigido a un gasto específico, sino de un pago único que permita a los hogares enfrentar la presión económica de manera inmediata, como se indica en WGME.

Con el alza del salario mínimo, 2,4 millones de trabajadores y cerca de un millón de pensionados tendrán un alivio momentáneo en el bolsillo, pero el efecto nocivo lo sentirá todo el país.
Estas iniciativas pueden ayudar a aliviar temporalmente la presión sobre los hogares, especialmente en contextos de inflación sostenida. Foto: ADOBE STOCK

¿Cómo Maine planea cubrir esta medida?

De acuerdo a lo que se registra en Newsweek, los fondos provienen del Fondo de Estabilización Presupuestaria del estado, conocido como Rainy Day Fund, un ahorro destinado a emergencias y gastos extraordinarios.

Este fondo se nutre de los excedentes presupuestarios cuando el estado tiene ingresos altos, permitiendo que medidas como este cheque se implementen sin aumentar la deuda estatal.

Expertos en política económica señalan que estas iniciativas pueden ayudar a aliviar temporalmente la presión sobre los hogares, especialmente en contextos de inflación sostenida, aunque no sustituyen soluciones estructurales para el costo de vida.

Para miles de residentes de Maine, este cheque de 300 dólares representa un alivio concreto en un momento de incertidumbre económica, permitiendo cubrir necesidades básicas y reducir el estrés financiero de manera inmediata.

Nuevas tarifas del IRS en EE. UU.: cuánto deberán pagar los contribuyentes en el 2026

Todavía no hay una fecha oficial exacta para cuándo se enviarán o recibirán los cheques de 300 dólares de “alivio de asequibilidad” anunciados en Maine.

La propuesta todavía debe ser aprobada por la Legislatura estatal como parte del presupuesto, antes de que pueda implementarse y comenzarse a enviar.

