Este lunes 8 de septiembre, los neoyorquinos amanecen con un cielo mayormente despejado y temperaturas suaves, ideales para salir al aire libre sin mayores preocupaciones.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), el pronóstico anuncia una máxima de 23 °C y una mínima de 14 °C, con apenas un 2 % de nubosidad y cero probabilidad de lluvia durante todo el día y la noche. Esta lectura inicial ya plantea una jornada templada, donde no hará falta ni abrigo grueso ni paraguas, y se espera un ambiente agradable desde las primeras horas del día.

A lo largo de la mañana, el termómetro subirá de manera gradual: a las 10:00 a.m., se esperan 18 °C; al mediodía, alcanzará los 21 °C, y ya en la tarde marcará los 23–24 °C.

El puente de Brooklyn es una de las postales más famosas del mundo | Foto: Getty Images

Esta tendencia indica una mañana tibia y una tarde cómoda, perfecta para quienes planeen paseos urbanos, actividades recreativas o simplemente desplazarse sin percibir excesivo calor.

La transición hacia la noche se hará con calma. Entre las 8:00 y las 11:00 p.m., el aire refrescará hasta unos 19–20 °C , manteniendo el cielo apenas parcialmente nublado y garantizando un descanso agradable para quienes regresen a casa al caer la luz.

El contexto climatológico reciente confirma que este lunes está dentro de lo esperado para principios de septiembre en Nueva York. En Central Park, el reporte climático reciente indica que el día anterior, 7 de septiembre, tuvo una máxima de solo 20 °C debajo del récord histórico de 1881, y una mínima de 15 °C, ambas cifras claramente por debajo de los valores normales de este periodo.

Esto deja en evidencia que la estabilidad térmica de este comienzo de semana no es una excepción, sino parte de una tendencia templada y sin extremos.

manhattan | Foto: Getty Images

Además, históricamente el clima revela que septiembre suele registrar máximas diarias promedio de alrededor de 24 °C y mínimas de 17 °C, con aproximadamente seis a ocho días de lluvia durante todo el mes.

El pronóstico actual alinea bien con esas medias: una tarde de 23 °C acompañada de cielos despejados refleja un comportamiento típico del arranque del otoño meteorológico en la ciudad.

La publicación del Old Farmer’s Almanac anticipó que el otoño en el noreste de Estados Unidos podría ser más frío y seco de lo habitual, con temperaturas medias en septiembre girando en torno a los 59 °F (15 °C), es decir, unos 2 °F por debajo de lo normal.

Esto sugiere que la estabilidad térmica y la ausencia de precipitaciones para este lunes no solo son normales, sino que podrían ser parte de una dinámica más prolongada de días tranquilos que acompañen el inicio del cambio de estación