¿Cuál es el precio del iPhone 16 en Estados Unidos en septiembre 2025?

En Estados Unidos, en septiembre de 2025, la línea iPhone 16 presenta precios oficiales publicados por Apple que van desde $ 599 dólares para el modelo iPhone 16e, hasta valores más elevados para las versiones Pro y Pro Max.

El iPhone 16e aparece en la tienda oficial de Apple como “desde $ 599 dólares”, ofreciendo una entrada económica con el chip A18 y funciones de Apple Intelligence. El modelo estándar iPhone 16 comienza “desde $ 799 dólares”, lo que reafirma su posición como la alternativa intermedia en la gama actual de Apple.

La versión iPhone 16 Pro está listada con un precio de partida de “desde $ 999 dólares”, mientras que el iPhone 16 Pro Max, aunque no detallado en estas páginas específicas, generalmente comienza en torno a los $ 1.199 dólares según precedentes del lanzamiento.

Anuncio del iPhone 16 en la tienda Apple | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este rango de precios refleja la estrategia de Apple de ofrecer múltiples opciones adaptadas a distintos segmentos, desde el más accesible hasta el de alta gama, manteniendo el valor de entrada relativamente estable a lo largo del ciclo de vida del producto.

La inclusión del iPhone 16e permite a Apple ampliar su base de usuarios al ofrecer un dispositivo con capacidades avanzadas, como funciones de inteligencia artificial, pantalla de 6.1” y mejor batería a un precio menor que el modelo estándar.

Un elemento clave para los consumidores es que Apple suele mantener estos precios constantes mientras el modelo sigue disponible oficialmente en su tienda. Esto permite que, incluso después de la llegada de modelos nuevos, el iPhone 16 conserve un valor reconocible y transparente para quienes decidan optar por uno de los modelos del año anterior como una opción equilibrada entre coste y tecnología.

El iPhone 16, el iPhone 16 Plus, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max se exhiben en una Apple Store. | Foto: Getty Images

Así mismo, la política de precios de Apple en su plataforma evita confusiones y permite comparaciones claras entre generaciones.

La relevancia del iPhone 16 en el portafolio de Apple se extiende al sustento del ecosistema: al mantener el iPhone 16e, iPhone 16 y iPhone 16 Pro disponibles por más tiempo, la marca sigue capturando segmentos variados del mercado, desde aquellos que buscan precio competitivo hasta quienes priorizan máximo rendimiento.

Esto refuerza la estrategia de Apple de consolidarse tanto en el mercado premium como en el segmento de gama media-alta.