Ofertas del Día del Trabajo en Amazon: descuentos de hasta el 50 % en prestigiosas marcas como Apple, Stanley y más

El 1 de septiembre es festivo en Estados Unidos debido al Día del Trabajo, celebrado tradicionalmente el primer fin de semana de ese mes cada año. Para esta jornada, Amazon anunció una serie de ofertas que los estadounidenses podrán aprovechar desde hoy hasta el próximo lunes.

Así las cosas, los consumidores podrán encontrar descuentos de hasta el 50 % en artículos de marcas como Apple, Stanley, Ninja, Coach y Lancôme. Además, si la persona cuenta con una cuenta Prime, podrá aprovechar el envío de su paquete gratis, y tendrá acceso a códigos de descuentos adicionales.

La marca Stanley tendrá descuentos para este fin de semana en Amazon. | Foto: Facebook/Stanley

De esta manera, algunas de las mejores ofertas para los compradores aplican para los audífonos Airpods 4, de Apple, los cuales podrán ser adquiridos por 138,99 dólares, en lugar de 179 dólares.

Las almohadillas humectantes Mediheal Watermide tendrán un valor de 18 dólares por este fin de semana. La aspiradora de varita, marca Shark, costará 99,99 dólares. La silla para camping Coleman Big-N-Tall queda en 49,99 dólares para esta jornada. Y los contenedores de viaje marca Cadence tiene un costo de 57,60 dólares.

Los AirPods estarán a menor costo hasta el lunes 1 de septiembre. | Foto: Getty Images

Los anteriores productos cuentan con descuentos de hasta el 20 %, y se ubican de primeros en las listas de productos más consultados o vendidos por Amazon, de acuerdo con un reportaje de NBC News.

Otros productos, bastante apetecidos por los compradores, son los termos marca Stanley, de referencia Quencher ProTour, los cuales tiene un 25 % de descuento, por lo que se podrán comprar por 26,25 dólares. Esta referencia es la más popular de la marca de termos, incluye una tapa hermética junto con un pitillo, y está disponible en varios colores.

Al mismo tiempo, la jarra con filtro de agua Brita Plus, la cual filtra el agua eliminando partículas de cloro, mercurio, cobre y zinc, tiene un descuento estos días del 30 %, por lo que su precio final queda en 31,49 dólares hasta el siguiente lunes.

Los clientes Prime podrán acceder a ofertas especiales adicionales. | Foto: Anadolu via Getty Images

Las ofertas son múltiples. De acuerdo con la página oficial de Amazon en Estados Unidos, hay un 20 % de descuento en artículos electrónicos como barras de sonido, audífonos y equipos de sonido marca Sonos.

Los electrodomésticos y accesorios de cocina de la reconocida marca Ninja tienen descuentos del 31 %. Las botellas de agua y vasos marca Owala tienen un 25 % menos en sus precios finales. Los humidificadores, aspiradoras y purificadores de aire marca Levoit tienen descuento de hasta un 25 %.