Cuidado con su perro: estos son los alimentos retirados del mercado por una bacteria potencialmente mortal en EE. UU.

Algunas comidas congeladas contienen una bacteria que incluso puede poner en peligro la vida de los humanos.

Redacción Mundo
26 de octubre de 2025, 7:34 p. m.
Estos son los riesgos de darle arroz a un perro
Estos son los alimentos contaminados. | Foto: Getty Images

En varias tiendas de Estados Unidos se están retirando alimentos para perros muy populares para los estadounidenses, debido a que representan un riesgo mortal para los animales.

Los investigadores determinaron que el alimento congelado, que contiene carne de res, tiene una bacteria potencialmente mortal y que incluso los humanos podrían salir infectados, por lo que se solicitó el retiro de inmediato y se insta a las personas que hayan adquirido el producto, dejar de usarlo de manera inmediata.

Ante la situación, la compañía de alimentos para perros Raw Bistro Pet Fare retiró de manera voluntaria los productos que posiblemente están contaminados con Salmonela.

Esta bacteria puede afectar tanto a humanos como a animales que estén en contacto con ella.

Esta es la comida que fue retirada de varias tiendas en EE. UU. | Foto: Tomada de The Sun US/ Administración de Alimentos y Medicamentos

Los síntomas en las personas suelen incluir vómitos, diarrea, náuseas, calambres abdominales y fiebre. En los casos más graves, se puede identificar infecciones arteriales, endocarditis, artritis, dolor muscular, irritación ocular y otras molestias en el tracto urinario.

Contexto: EE. UU. emite retiro masivo de comidas escolares por sospecha de listeria

En el caso de los perros, los síntomas pueden ser similares. Si identifica que su perro está fatigado, tiene diarrea con sangre, fiebre o vómitos, es recomendable visitar un especialista lo más pronto posible. Cabe resaltar que los animales pueden transmitir esta infección a otras mascotas.

“El lote contaminado de alimento para mascotas se distribuyó directamente a los consumidores y a distribuidores seleccionados entre el 1 y el 17 de septiembre de 2025 en California, Colorado, Illinois y Minnesota”, detalló la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en un informe al respecto.

Un estudio reciente revela que el jugo de tomate de árbol contiene péptidos antimicrobianos capaces de destruir bacterias como Salmonella Typhi, una de las principales causas de infecciones entéricas.
La bacteria puede infectar animales y humanos. | Foto: Getty Images

Los productos específicos se pueden encontrar en el mercado con los nombres de: Raw Bistro Dog Fare Grass-Fed Beef Entrée de tres libras congelado, y el Raw Bistro Dog Fare Grass-Fed Beef Entrée de 18 libras.

Contexto: Retiran millones de productos cárnicos en Estados Unidos, por astillas que podrían causar lesiones a los consumidores

La fecha de vencimiento de los alimentos contagiados es el 27 de agosto del 2026, y el número de lote es el 239. Por lo anterior, las personas deben verificar, en caso de haber comprado la comida, si está en riesgo de provocar una enfermedad en sus animales.

Perro con obesidad
Las mascotas presentan síntomas similares a los humanos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Hasta inicios de octubre, cuando se determinó que había una complicación con el alimento, no se reportaron víctimas fatales de la ingesta de las comidas congeladas.

Contexto: FDA alerta por lote de comida para gatos infectada con influenza aviar. Ya hubo un felino sacrificado en California

La Administración de Alimentos y Medicamentos explicó que las personas que hayan tenido contacto con el alimento, así únicamente lo hayan manipulado con las manos, deben hacer una limpieza extrema para evitar contagios, ya que es un virus que ingresa fácilmente al cuerpo.

