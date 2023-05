Desgarrador: con un libro de Winnie-the-Pooh le enseñan a los niños en Texas cómo actuar en un tiroteo

Los niños del estado Texas en Estados Unidos, de tan solo cuatro años, están aprendiendo a reaccionar frente a posibles tiroteos escolares con libros de dibujos animados de Winnie-the-Pooh.

“Correr, esconderse, luchar” son algunas de las enseñanzas que reciben los pequeños, tras la lectura del libro del famoso personaje de ficción, sin embargo, ha surgido una controversia porque el libro no sería una producción oficial de Winnie-the-Pooh.

El libro fue entregado justo en la semana del primer aniversario de la masacre de Uvalde, el tiroteo masivo en una escuela primaria de Texas en la que murieron 19 niños y dos maestros, el 24 de mayo de 2022.

El libro

El nombre del libro en inglés es Stay Safe, es decir, en español se llamaría: “Mantente a salvo”. Los padres y maestros en el área de Dallas han expresado su preocupación, porque el libro fue enviado a casa de los niños a través de mochilas o maletas.

El libro fue entregado justo en la semana del primer aniversario de la masacre de Uvalde, el tiroteo masivo en una escuela primaria de Texas en la que murieron 19 niños y dos maestros, el 24 de mayo de 2022. - Foto: AP Photo/Jae C. Hong

“Si hay peligro, deja que Winnie-the-Pooh y su tripulación te muestren lo que debes hacer: correr, esconderse, pelear”, dice en el subtítulo. El FBI ha usado esta frase “Correr, esconderse, luchar” desde hace tiempo, como una táctica recomendada en “en caso de que ocurra lo impensable”, es decir, un tiroteo escolar.

“Si hay peligro, deja que Winnie-the-Pooh y su tripulación te muestren lo que debes hacer: correr, esconderse, luchar”, dice en el subtítulo. - Foto: Getty Images for Just Majority

Las indicaciones

En medio del aumento de los tiroteos escolares año tras año en Estados Unidos, instrumentos como este se usan para evitar que, cuando suceda uno, los daños sean mayores.

“Si es seguro escapar, deberíamos CORRER como Conejos en lugar de quedarnos... Si el peligro está cerca, no teman, OCÚLTENSE como lo hace Pooh hasta que aparezca la Policía”, dice uno de los mensajes al interior del libro, haciendo siempre énfasis en dos de los tres verbos que el FBI resalta: correr, esconderse, luchar.

En una de las páginas aparecería el Oso Pooh enterrando su cabeza en un tarro de miel, dando a entender que esconderse es fundamental.

Otros personajes de la historia aparecen ejemplificando la idea de luchar: “Si el peligro nos encuentra, no te quedes, huye. Si no podemos escapar, tenemos que LUCHAR con todas nuestras fuerzas”, dice el texto.

En una de las páginas aparecería el Oso Pooh enterrando su cabeza en un tarro de miel, dando a entender que esconderse es fundamental. - Foto: Getty Images

Un libro, en lugar de endurecer políticas

Para algunas personas, el hecho de que a un año de la masacre de Uvalde se esté entregando este libro en el estado de Texas, es una muestra de que los políticos están más interesados en producir este tipo de contenidos paliativos, que en endurecer las leyes sobre tenencia de armas.

“El hecho de que la gente piense que es una mejor idea mostrarle este libro a un niño, en lugar de tomar medidas para evitar que ocurran tiroteos en nuestras escuelas, eso realmente me molesta. Me hace sentir tan enojada, tan decepcionada” afirmó una maestra de Texas, que fue consultada por el diario The Guardian.

Shannon Watts, una reconocida activista a favor de controlar la tenencia de armas en el país, escribió en su cuenta de Twitter: “En lugar de proteger a los niños aprobando leyes de armas más estrictas, los funcionarios de Texas están enviando a casa libros con estudiantes de primaria que “enseñan y refuerzan los conceptos de correr, esconderse y pelear, en un formato apropiado para la edad”.

El gobernador de California Gavin Newsom, demócrata, criticó al gobierno republicano del estado de Texas desde sus redes sociales: “Winnie the Pooh ahora les está enseñando a los niños de Texas sobre los tiradores activos, porque los funcionarios electos no tienen el coraje de mantener a nuestros niños seguros y aprobar leyes de seguridad de armas de sentido común”, aseguró.