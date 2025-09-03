Discusión dentro de un carro terminó en apuñalamiento y choque

Hialeah se volvió escenario de un momento inesperado cuando una discusión calmada entre dos personas mayores escaló de forma dramática. Iban en un carro, hablando en voz baja, hasta que, de pronto, un desencuentro subió de tono y ocurrió lo que nadie esperaba.

Según el informe del Departamento de policía de Hialeah. Él, un hombre de alrededor de setenta años, presuntamente sacó un arma blanca y la agredió; la mujer quedó herida al instante y el auto perdió el control, estrellándose cerca de la avenida 53 Oeste con la 12.

Tras el choque, los servicios de emergencia llegaron de inmediato y encontraron a ambos con heridas visibles: ella presentaba múltiples cortes y él se había provocado lesiones también en el pecho.

Una pareja mayor enfadada discutiendo durante un viaje en coche. | Foto: Getty Images

Los dos fueron trasladados de urgencia al Jackson Memorial Hospital, donde médicos del centro confirmaron que el hombre presentaba al menos siete puñaladas en el pecho. La mujer, por su parte, también fue ingresada con heridas que, aunque sin reportes públicos detallados, los paramédicos describieron como serias y preocupantes.

Las autoridades de Hialeah aclararon que, por lo que saben hasta ahora, este incidente fue aislado; no hubo indicios de que represente una amenaza para el vecindario. La Policía permanece investigando exactamente cómo estalló la discusión, así como las motivaciones y antecedentes de la pareja.

Un vecino que pasó por el lugar momentos después contó que vio salir al hombre del auto gritando que iba a “matarla”, mientras la mujer, desesperada, trataba de cubrirse los golpes en el rostro y pecho. Esa escena fue la causante del choque, que a su vez llamó la atención de vecinos y transeúntes, quienes llamaron al 911 casi de inmediato.

Los oficiales que llegaron al sitio separaron el vehículo y acordonaron la zona. Minutos después, el vehículo fue removido y se desbloqueó el tráfico. De acuerdo con el informe policial, no hay causas públicas que indiquen que este hecho tenga relación con violencia de género u otro tipo de conflicto previo; sin embargo, la hipótesis de un altercado doméstico por un episodio puntual no se descarta, y se analiza detenidamente.

Coche de policía con luces intermitentes y señales | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por ahora, no se han formalizado cargos contra la persona que supuestamente apuñaló, ya que todo depende de cómo evolucionen las heridas de ambos.

Los investigadores revisan videos de cámaras cercanas y recolectan testimonios de quienes puedan haber presenciado desde adentro o afuera del vehículo. El objetivo es entender si se trató de un acto impulsivo o si existía alguna tensión previa no detectada.