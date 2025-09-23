Terror subterráneo en NYC: pasajero apuñalado en el cuello y la espalda en el tren 7 de Queens

Un violento ataque dentro de un vagón en movimiento del metro de Nueva York dejó a un hombre de 25 años gravemente herido la noche del domingo en Queens. Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), la agresión ocurrió entre las 11:20 y las 11:30 de la noche, cuando el tren 7 se dirigía hacia la estación 111th Street, en el vecindario de Corona.

Testigos presenciales aseguraron que el agresor se aproximó por detrás del pasajero y lo apuñaló en tres ocasiones: una en el cuello y dos en la espalda, con lo que se presume fue un cuchillo.

El atacante escapó rápidamente cuando las puertas del tren se abrieron en la estación, dejando a la víctima gravemente herida dentro del vagón. Oficiales respondieron a la emergencia y solicitaron de inmediato asistencia médica.

La agresión ocurrió entre las 11:20 y las 11:30 de la noche, cuando el tren se dirigía hacia la estación 111th Street. | Foto: Anadolu via Getty Images

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital NewYork-Presbyterian Queens, donde permanece en condición estable, pese a la gravedad de las heridas. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se ha establecido un motivo claro detrás del ataque y no se han efectuado arrestos relacionados con el caso.

Según declaraciones oficiales, el sospechoso sería un hombre de entre 20 y 25 años que vestía una sudadera negra con capucha de la marca Champion, pantalones deportivos grises y zapatillas oscuras. Cámaras de seguridad del tren y la estación captaron imágenes que ya circulan entre las unidades de investigación.

Este incidente ha reavivado la preocupación por la seguridad en el sistema de transporte de Nueva York. Aunque la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams han reiterado en varias ocasiones que los delitos graves en el metro han mostrado una tendencia a la baja en comparación con 2023, episodios violentos como el ocurrido en Queens siguen afectando la percepción ciudadana.

De acuerdo con cifras recientes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), el número de pasajeros ha aumentado progresivamente, pero los ataques con arma blanca en estaciones y vagones han mantenido un registro constante durante 2024 y 2025.

Multitud de personas en una estación de metro de Nueva York esperando el tren. | Foto: Getty Images

En abril de este año, por ejemplo, un hombre murió tras ser apuñalado en otra estación del metro, luego de una discusión aparentemente trivial. Ese caso fue catalogado por la policía como el primer homicidio del año en el transporte subterráneo, lo que generó llamados de líderes comunitarios para reforzar la presencia de oficiales en puntos estratégicos.

En julio, también se reportó la agresión con cuchillo a una mujer en Queens, confirmando un patrón de hechos violentos que, aunque aislados, incrementan la preocupación de los usuarios frecuentes.