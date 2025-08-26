Drama en Nueva York: Mets y Phillies mantienen encendida la lucha por la División Este

New York Mets y Philadelphia Phillies se enfrentaban en el segundo juego de la serie en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos. El primer partido de la serie resultó en una aplastante victoria de los locales, lo que redujo la distancia entre ambos equipos que se disputan el liderato de la División Este de la Liga Nacional.

El partido podía definir al campeón de la División, por lo que había dos equipos que no dudarían en darlo todo. Debido a eso, el inicio fue muy cerrado.

Las primeras cuatro entradas fueron un enfrentamiento directo entre los pitchers de ambos equipos. Sean Manaea, de los metropolitanos, fue el primero en salir. En sus cuatro entradas lanzadas logró mantener al margen a la ofensiva de los Phillies.

Pero en la parte alta de la quinta entrada permitió un sencillo de Harrison Bader y otro de Trea Turner. Por ello fue reemplazado por Gregory Soto, quien iniciaba con corredores en primera y tercera. Realizó un lanzamiento desviado con el cual Turner llegó a segunda base.

Finalmente, la casa se llenó cuando Kyle Schwarber recibió la base por bolas, lo que facilitó que Bryce Harper impulsara con un sencillo a Wilson y Turner para poner las cosas dos carreras a cero a favor de los de Filadelfia.

Por su parte, el pitcher visitante, Jesús Luzardo, tampoco se fue invicto. En la baja de la quinta entrada golpeó con un lanzamiento a Luis Torrens, quien había sido uno de los mejores jugadores la noche anterior. Torrens avanzó a primera y llegó a segunda gracias a un sencillo de Francisco Lindor.

Juan Soto has been clutch lately here he comes 🔥 #LGM pic.twitter.com/xZW7MBZJwL — MetCast (@MetCastPod) August 27, 2025

Con corredores en primera y segunda debía enfrentar a Juan Soto, pero no pudo contra el pelotero dominicano, quien con un sencillo impulsó a Torrens para dejar el marcador a solo una carrera del empate.

Luego de una visita al montículo, Luzardo le cedió la base por bolas a Starling Marte, por lo que la casa se llenó. De esa manera cerró su participación en el juego, ingresando en su lugar el pitcher Orion Kerkering.

El estadounidense tuvo que enfrentar a Pete Alonso, quien conectó un doble que permitió a Lindor y Soto sellar la remontada momentánea y poner a los Mets adelante tres carreras a dos.

Mark Vientos fue el siguiente en entrar a la caja de bateo y en cuestión de segundos conectó un sencillo para que Marte aumentara la ventaja de los locales.

El lanzador derecho le realizó un lanzamiento a Brandon Nimmo, quien conectó un buen lanzamiento, pero este terminó con un elevado de sacrificio que permitió a Alonso anotar y colocar a los metropolitanos arriba cinco carreras a dos.

La ofensiva de la visita respondió rápidamente, puesto que Alec Bohm conectó un sencillo y posteriormente llegó a tercera gracias a un doble de Harrison Bader, para finalmente anotar con un sencillo de Edmundo Sosa. Con esa jugada el partido quedó cinco a tres a favor de Nueva York.

Los Phillies no se quedaron de brazos cruzados y en la parte alta de la octava entrada Harrison Bader conectó un cuadrangular con Nick Castellanos en primera, igualando el marcador a cinco carreras.

Los Mets entraron a la parte baja de la novena con el empate en la pizarra. La victoria simbolizaría un descuento directo al líder de la División. La ofensiva logró llenar la casa y Brandon Nimmo conectó un sencillo con el que Marte anotó la carrera decisiva, sellando el triunfo por seis carreras a cinco para los locales.

Los de Nueva York siguen segundos detrás de los de Filadelfia, pero ahora la diferencia es de cinco juegos. Teniendo en cuenta que falta un partido en la serie y cuatro más en el calendario entre ambos equipos, la posibilidad de que los Mets sean campeones de la División aún está abierta.