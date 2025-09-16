Suscribirse

EE. UU. prepara un ejército migratorio: ICE planea duplicar sus agentes tras avalancha de solicitudes

La administración de Trump ha instado a los estadounidenses a unirse a las agencias migratorias mediante bonos y mejores condiciones de jubilación.

Redacción Mundo
16 de septiembre de 2025, 10:30 p. m.
ICE- Estados Unidos
El ICE ha recibido miles de solicitudes de personas para unirse a las fuerzas. | Foto: Getty Images

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE) planea prácticamente duplicar sus efectivos, tras recibir más de 150.000 solicitudes de empleo, anunció este martes la secretaría de Seguridad Nacional (DHS).

“ICE ha recibido más de 150.000 solicitudes de estadounidenses patriotas que desean defender la patria expulsando a los peores delincuentes extranjeros ilegales de Estados Unidos”, indicó el comunicado, citando a la secretaria Kristi Noem.

“Ya hemos emitido más de 18.000 ofertas de trabajo provisionales. Los estadounidenses están respondiendo al llamado de su país para servir y ayudar a expulsar a asesinos, pedófilos, violadores, terroristas y pandilleros de nuestro país”, añadió el texto.

WASHINGTON, DC - MAY 8: Homeland Security Secretary Kristi Noem appears for a Senate Appropriations Committee hearing in the Dirksen Senate Office Building on Capitol Hill on May 8, 2025 in Washington, DC. Noem testified before the Homeland Security Subcommittee about her department's FY 2026 budget request. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. | Foto: Getty Images

Eso significaría prácticamente duplicar la fuerza actual de ICE, que, según su propio sitio internet, es de 21.000 funcionarios, entre agentes sobre el terreno y personal administrativo.

Contexto: Trump firma decreto para enviar a la Guardia Nacional a esta ciudad de EE. UU.

La lucha contra la inmigración ilegal es uno de los puntales del segundo mandato del republicano Donald Trump.

El mandatario ha firmado una batería de decretos presidenciales, algunos pendientes de revisión judicial, para impedir la entrada de indocumentados, principalmente a través de la frontera sur.

Policía de inmigración
Desde la vuelta de Trump, se han intensificado las políticas migratorias. | Foto: Getty Images

El despliegue sin precedentes de tropas a lo largo de más de 3.000 km de frontera con México ha conseguido prácticamente reducir a mínimos los cruces ilegales, tras cuatro años de récords de entradas bajo la presidencia previa de Joe Biden.

Contexto: Trump anuncia el envío de la Guardia Nacional a ciudades violentas de EE. UU. : “Traeremos militares si los necesitamos”

Paralelamente, el DHS ha desplegado decenas de miles de agentes del ICE en todo el país, en una campaña intensa de arrestos que incluye redadas en empresas o lugares públicos.

Esas redadas han sido denunciadas por las organizaciones de defensa de los derechos civiles y por la oposición demócrata.

La Corte Suprema confirmó la semana pasada que ICE puede detener a presuntos indocumentados a partir de indicios como la lengua o el aspecto físico en ciertos barrios de Los Ángeles, donde la población es mayoritariamente extranjera.

La familia retornará a su hogar luego de 10 días en detención.
Miles de personas pretenden unirse a las fuerzas de los organismos migratorios y de control. | Foto: Thing Nong Nont/Getty Images

Para respaldar las operaciones contra la inmigración ilegal, el Congreso, de mayoría republicana, aprobó recientemente un sustancial paquete presupuestario para aumentar los recursos del ICE y de la policía fronteriza.

Contexto: EE. UU. realiza la mayor redada de toda su historia en un solo sitio: 450 inmigrantes han sido detenidos en una planta de Hyundai

El ICE propone unas condiciones atractivas para unirse a su cuerpo de agentes, según el comunicado: una prima inicial de hasta 50.000 dólares, la posibilidad de pedir la condonación de préstamos de estudios o mejores condiciones de jubilación.

La cifra de inmigrantes indocumentados que lograron cruzar la frontera en los últimos años es objeto de debate, pero según algunos especialistas entraron entre 8 y 10 millones de personas.

Con información de AFP.

