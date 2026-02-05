El Departamento de Justicia arrestó a Kyle Wagner en Minneapolis luego de que difundiera amenazas directas contra agentes federales y compartiera información personal de sus objetivos en redes sociales.

Amenazas en redes y afiliación a Antifa llevan a cargos federales contra Wagner

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de Kyle Wagner, un hombre de 37 años oriundo de Minneapolis, después de que fiscales presentaran cargos federales por amenazas a agentes del gobierno y ciberacoso tras publicar mensajes violentos en redes sociales.

Según lo dicho por Washington Examiner, Wagner fue detenido luego de que fiscales federales determinaran que había emitido amenazas de violencia física y muerte contra agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE), el ente encargado de la inmigración federal en EE. UU.

Además, el hombre habría acosado a personas específicas a través de internet, publicando información personal de quienes consideraba oponentes.

La detención se realizó en Minneapolis con la participación de agentes de Homeland Security Investigations (HSI), y durante la misma Wagner fue fotografiado con una sudadera en la que se leía “I’M ANTIFA!”, reflejando su autodeclarada afiliación al movimiento.

De acuerdo con la Fiscalía federal, Wagner utilizó plataformas como Facebook e Instagram para publicar mensajes que llamaban a sus seguidores a confrontar físicamente a los agentes de ICE.

En sus publicaciones describía a los oficiales como “Gestapo” y “asesinos” y hacía alusión a la violencia directa, alentando a que se “pusieran manos sobre ellos”.

También difundió amenazas explícitas como “estamos viniendo por ustedes” a través de vídeos que luego fueron eliminados de sus perfiles.

🇺🇸‼️ | El Departamento de Justicia arrestó a Kyle Wagner, quien se identificaba como Antifa, por amenazas federales y ciberacoso tras incitar al asesinato y la violencia contra agentes de ICE, además de doxxear a personas pro-ICE. La fiscal general Pamela Bondi fue tajante:… pic.twitter.com/SCBfSsqKE6 — UHN Plus (@UHN_Plus) February 5, 2026

Respuesta oficial del DOJ

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que las acciones de Wagner representaban un riesgo grave para la seguridad de los funcionarios federales, ya que había publicado información personal y promovido la violencia.

Por su parte, el Subprocurador General Todd Blanche destacó que el arresto fue producto de un esfuerzo coordinado entre el DOJ y los agentes de ICE y HSI, reafirmando que la ley federal se aplica sin distinción, incluso frente a individuos que se identifican con movimientos como Antifa.

Wagner enfrenta cargos federales por amenazas interestatales a funcionarios gubernamentales y ciberacoso.

Está programada su comparecencia en un tribunal federal esta semana para enfrentar formalmente las acusaciones.

Este caso evidencia la postura de las autoridades federales respecto al uso de redes sociales para amenazar y hostigar a funcionarios públicos.