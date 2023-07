El actor Jonathan Majors se enfrenta a más de 40 acusaciones por abusos extremos

El 2023 no ha sido el mejor año para el actor Jonathan Majors, el cual fue arrestado a comienzos de año al ser acusado por abuso y agresión doméstica, y el cual se enfrenta en los estrados judiciales gracias a por lo menos 40 acusaciones por abuso extremo por parte de sus antiguas parejas, colegas y compañeros de trabajo.

Durante las últimas semanas se filtró una información en varios medios estadounidenses en la cual se reseñaba que una de las exnovias del actor había solicitado una orden de alejamiento, incrementando así la presión mediática sobre Majors, quien ha perdido varias oportunidades en el cine y la televisión por motivos relacionados a su presunta conducta abusiva.

Jonathan Majors, actor acusado de abuso físico y emocional. - Foto: Captura de pantalla / Twitter / @StripMarvel

Las declaraciones que ponen al artista en el ojo de la prensa

Con base en informes presentados por el portal ComicBook, se ha confirmado que 40 fuentes anónimas han respaldado las acusaciones de mal comportamiento y abusos, propinadas por el actor durante al menos diez años.

Incluso, un reportaje de la revista Rolling Stone publicado con anterioridad reúne los testimonios de varias personas que conocieron al actor en la Universidad de Yale, estudios de filmación y que sostuvieron relaciones sentimentales con Majors. Estos individuos aseveran que sufrieron abuso físico y psicológico por parte del actor, además de enfatizar en que Majors suele repetir patrones de acoso hacia sus parejas.

Este reportaje también evidenciaría la conducta problemática que el actor frecuentaba en su ambiente profesional. Por ejemplo, durante la filmación de la película ‘Devotion’, el actor presuntamente maltrató y humilló al personal de vestuario, el cual lo describió como abusador, desagradable y poco profesional. Inclusive se asegura que Major llegó al punto de empujar a varios miembros del equipo, creando así un entorno con muchos gritos y quejas. No obstante, la producción ha negado estos altercados que se ‘resolvieron rápidamente’, pero aun así las acusaciones se mantienen.

Jonathan Majors (en medio). - Foto: Captura de pantalla / Twitter / @mariomojc

“Fue una tortura emocional. Tenía miedo cuando necesitaba golpear algo o golpear una pared”, relata una de las mujeres en el reportaje. “Hacía pensar que él era como el oxígeno en la habitación y que ella no podía vivir sin él”, expresa otra fuente sobre el comportamiento de Majors, argumentando así el mal carácter del artista.

Por otro lado, el reportaje de la revista también suscita que Majors abusaba física y emocionalmente en reiteradas ocasiones de dos parejas sentimentales que había tenido en el pasado. Una de las mujeres dice haber soportado el “abuso realmente extremo, físico y mental” mientras salía con el artista, hasta que este la estranguló.

Asimismo, se conoce en el informe que hubo una segunda mujer, la cual soportó abuso emocional, en donde expresa que Majors era muy controlador, desde la comida hasta con las amistades de la pareja.

Las consecuencias de los presuntos abusos

Las acusaciones que pesan sobre Major lo han obligado a separarse de su gerencia Entertainment 360, incluyendo la firma de relaciones públicas Lede Company citando “problemas del comportamiento personal del actor”.

El artista fue descartado de hacer parte de dos próximas películas: ‘The Main in My Basement’ y otra que aún no tiene nombre, pero se conoce que es una película biográfica de Otis Redding. Asimismo, una campaña publicitaria en elaboración que involucra a los Texas Rangers de la MLB le cerró las puertas.

Jonathan Majors en 'Creed III'. - Foto: Ser Baffo

Recientemente, Majors fue apartado de una reciente campaña de publicidad del Ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, el actor aún está considerado para continuar con su papel de Kang, el conquistador en las futuras entregas de Marvel, comenzando con la próxima temporada de segundo año de Loki, la cual se grabó antes del cargo presentado por violencia doméstica.